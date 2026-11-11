فينيسيوس جونيور يوجّه رسالة مفاجئة لطفل سوداني بُترت ساقاه

خبرني - في غرفة مظلمة في العاصمة المصرية القاهرة يرفع صبي في الثالثة عشرة من عمره نظره إلى شاشة التلفاز، وبالكاد يطرف بعينيه.

تومض الشاشة ويظهر نجم نادي ريال مدريد وجناحه المتألق، فينيسيوس جونيور، مخاطباً الصبي مباشرة باللغة العربية: "زاهر، محبة" - مرحباً زاهر.

لا يكاد زاهر يتحرك، واتسعت عيناه وركزتا على لاعب كرة القدم المفضل لديه.

كنا قد التقينا زاهر للمرة الأولى قبل عام، بين أنقاض العاصمة السودانية الخرطوم، كان طفلاً صغيراً هادئاً، حفرت الحرب ندوبها فيه، وواحداً من بين ملايين الأطفال الذين تبدلت حياتهم بالكامل منذ اندلاع القتال عام 2023 بين جيش البلاد وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن ما يزيد على 17 مليون طفل في السودان يحتاجون حالياً إلى مساعدات إنسانية، وتضيف أنها تمكنت من التحقق من مقتل أو إصابة نحو 4300 طفل، مع اعتقادها بأن العدد الحقيقي يفوق ذلك بكثير.

كان زاهر قد فقد ساقيه جراء هجوم بطائرة مسيّرة، وفي ظل محدودية إمكانية حصوله على العلاج المتخصص، ظل يحلم باليوم الذي يتمكن فيه من المشي ولعب كرة القدم مجدداً.

وبعد أكثر من عام، استقبلنا زاهر بعناق حار، كما عانقتنا والدته حبيبة أثناء زيارتنا له في شقة في القاهرة.

أصبح الصبي، الذي نتذكره خجولاً ومنعزلاً، شخصاً آخر الآن مختلفاً، واثقاً بنفسه، مشاكساً، لا تفارق الابتسامة وجهه، وها هو يقف منتصباً على ساقين اصطناعيتين جديدتين.

أصبحت القاهرة وطناً له منذ نحو عام، وهنا خضع لعملية جراحية، وقضى شهوراً في إعادة التأهيل، وأصبح الآن قادراً على المشي وركل الكرة مجدداً.

عندما التقينا زاهر في عام 2025، أخبرنا أن لاعب كرة القدم المفضل لديه هو فينيسيوس جونيور، وتمكنّا من إيصال هذه المعلومة إلى نجم ريال مدريد، الذي أعرب عن رغبته في إرسال رسالة شخصية مصورة تحمل إليه كل الدعم والمساندة، وبعد أن التقينا مجدداً في القاهرة، اجتمعنا لمشاهدة الرسالة.

يستهل لاعب كرة القدم البرازيلي رسالته قائلاً: "علمت بقصتك، وأعرف مدى صعوبة الأشهر القليلة الماضية التي لا بد أنك عانيت خلالها".

وأصبح فينيسيوس صوتاً بارزاً لمكافحة العنصرية في كرة القدم ومساندة الأشخاص السود، وتظهر ابتسامة على وجه زاهر بينما يخاطبه اللاعب قائلاً: "أنت رجل أسود مجتهد، وآمل حقاً أن تحسن الاستفادة من ساقيك الاصطناعيتين الجديدتين، وأن تعود إلى لعب كرة القدم، وأن تصبح سعيداً، فأنت تستحق ذلك".

ثم وجه إليه دعوة قائلاً: "أود أن أدعوك لحضور مباراة في مدريد. ويمكننا أن نقضي اليوم معاً".

تأثر زاهر من هذه الكلمات، ونهض ثم غادر الغرفة، وبعد لحظات، عاد مرتدياً قميص كرة القدم الجديد الخاص بفينيسيوس جونيور، وأعرب عن أمله في أن يتمكن يوماً ما من الحصول على تأشيرة وقبول الدعوة.

ويقول: "أخبروا فينيسيوس أنني أحبه، لقد رفعت رسالته معنوياتي حقاً"، وتقول والدته حبيبة إنها تشعر "وكأن العالم كله يشجع زاهر، ويتمنى له النجاح".

فقد زاهر ساقيه عام 2024، عندما كان هو ووالدته عالقين في العاصمة السودانية الخرطوم، وكان جزء كبير من المدينة قد تحوّل إلى ساحة قتال، بعد أن دمرته المواجهات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

كما شهدت المدينة نقصاً في الغذاء والمواد الأساسية، ولم تكن الأسرة تمتلك المال الكافي للفرار، ولتأمين أسباب بقائها، اضطرت إلى بيع العدس في الشوارع.

وفي صباح أحد الأيام، وبينما كان زاهر ووالدته يعملان جنباً إلى جنب، استهدفت طائرة مسيّرة المكان.

وأوضحت حبيبة العام الماضي: "نظرت إليه، فإذا به ينزف، وكان الدم في كل مكان".

أصابها المشهد بصدمة وحزن عميقين، وقالت: "كان يستيقظ ويسألني: لماذا سمحت لهم ببتر ساقيّ؟ ولم أكن أجد إجابة".

في تلك الفترة، كان زاهر يدفع كرسيه المتحرك بنفسه وسط أنقاض الحي الذي يسكنه، متجاوزاً سيارات محترقة ودبابات مهجورة ومنازل مدمّرة.

قبل اندلاع الحرب، كان زاهر مولعاً بكرة القدم، لكن بعد هجوم الطائرة المسيّرة، لم يعد بإمكانه اللعب إلا مستنداً إلى ركبتيه، في عملية مؤلمة عرّضته لخطر الإصابة بعدوى خطيرة.

وقال في ذلك الوقت: "أتمنى أن أحصل على ساقين اصطناعيتين، حتى أتمكن من لعب كرة القدم مع أصدقائي كما كنت أفعل سابقاً".

وبدا آنذاك أن تحقيق هذه الأمنية أمر مستبعد، بيد أن قصته تجاوزت حدود السودان، وعززت استجابة واسعة من الدعم والتعاطف من أشخاص في مختلف أنحاء العالم.

كانت من بين هؤلاء دينا لطيف، محامية تقيم في المملكة المتحدة وتنحدر من أصول سودانية، فبعد اطلاعها على تقرير بي بي سي، ساعدت في إطلاق حملة عبر الإنترنت، أسفرت عن جمع 45 ألف جنيه إسترليني (60 ألف دولار) لتغطية نفقات رعايته الطبية.

ولما تعذّر حصول زاهر على العلاج الذي يحتاج إليه داخل السودان، أصبح لزاماً عليه مغادرة البلاد، وهي مهمة لم تكن يسيرة على الإطلاق، فلم يكن زاهر ووالدته يحملان جوازي سفر، كما كانت شهادتا ميلادهما قد فقدتا خلال الحرب.

تمكن زاهر ووالدته، بعد أشهر من الاستعداد والتخطيط، من السفر جواً إلى القاهرة، وهناك جرى تجهيز شقة لإقامتهما، وتوفير الطعام في ثلاجتها، وترتيب المواعيد الطبية اللازمة لهما.

وللمرة الأولى منذ سنوات، لم يعد انشغالهما المباشر منصبّاً على مجرد كيفية النجاة والاستمرار في الحياة.

خضع زاهر لعمليات جراحية، أعقبها برنامج امتد لأشهر من العلاج الطبيعي والتدريب على استخدام ساقيه الاصطناعيتين، كذلك تلقّى دعماً نفسياً لمساعدته على تجاوز الصدمات النفسية التي تعرّض لها والتعامل معها.

وتقول بنت المنى الطيب، إحدى الطبيبات المشاركات في رعايته: "كان خجولاً، ويعاني قدراً من الاكتئاب والحزن، وكان انتزاع ابتسامة منه أمراً يكاد يكون مستحيلاً، لكن تستطيعون الآن أن تروه وهو يضحك، لقد أصبح يتمتع بثقة كبيرة بنفسه".

ويرى مقربون منه أن التحول الذي شهده لم يقتصر على الجانب الجسدي، بل امتد بالقدر نفسه إلى حالته النفسية، وتقول دينا إن زاهر أصبح يتعامل مع الحياة بعزيمة وإصرار.

خلال الوقت الذي قضيناه مع زاهر، كان يضحك ويمزح، محاولاً استعادة بعض ما انتزعته الحرب من سنوات طفولته.

إنه يتطلع بشغف إلى خوض تجارب جديدة، من ركوب الخيل إلى ركوب الدراجات، ويحلم بأن يصبح طياراً في شركة طيران، ولم يخض بعد مباراة لكرة القدم، لكنه ينتظر بفارغ الصبر أن يلعب مع أصدقائه عندما يعود إلى بلاده.

وبالنسبة إلى والدته حبيبة، فإن مشاهدة ابنها يستعيد ثقته بنفسه جلبت لها شعوراً بالغاً بالارتياح، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء مستقبله وتعليمه، وإزاء الطريقة التي سيُستقبل بها في السودان، البلد الذي لا يزال غارقاً في أتون حرب أهلية.

جدير بالذكر أن حالة الطوارئ رُفعت في مدينتهم الأم، الخرطوم، بعد أن استعاد الجيش السوداني السيطرة عليها، بيد أن الدمار لا يزال يخيم على أنحاء العاصمة، بعد أن تحولت أبنية كثيرة إلى أطلال بفعل الحرائق والتفحّم والنهب.

ولا تزال المخاوف المتعلقة بالأمن قائمة، إذ يواجه 41 في المئة من سكان السودان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لبيان صدر مؤخراً من الولايات المتحدة و30 دولة غربية أخرى، كما حذرت المنظمة من "احتمال وقوع مجاعة".

وتقول دينا: "أتمنى ألا تتوقف قصة زاهر عند هذا الحد"، وتأمل أن تسهم رحلة تعافيه في تسليط مزيد من الضوء على معاناة آلاف الأطفال السودانيين الآخرين، وأن تجتذب التمويل اللازم لمساعدتهم، بعدما تعرضوا لإصابات تركت آثاراً غيّرت مسار حياتهم.

عاد زاهر ووالدته إلى الخرطوم، ويأملان أن يتيح التحسن النسبي في استقرار المدينة إمكانية فحص ساقيه الاصطناعيتين وإجراء التعديلات اللازمة عليهما هناك، بما يتناسب مع نموه.

وعلى الرغم من الشعور بالأمان الذي وجداه في القاهرة، فقد ظل الحنين إلى منزلهما وأسرتهما وأصدقائهما حاضراً، وبينما مُنح زاهر فرصة لاستعادة طفولته، لا يزال ملايين الأطفال السودانيين الآخرين ينتظرون أن تتاح لهم الفرصة ذاتها.