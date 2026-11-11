الأردن.. التربية والتعليم تلغي الامتحانات الشهرية وتستبدلها بامتحان منتصف الفصل

خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء الامتحانات الشهرية واستبدالها بامتحان واحد في منتصف الفصل الدراسي، استجابة لشكاوى الطلبة وأولياء الأمور، وفق ما أكده الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب.

وقال الخطيب، في تصريحات إذاعية، إن الوزارة رفعت نسبة علامة الأداء والمشاركة الصفية من 20% إلى 30%، مشيراً إلى توجهها مستقبلاً نحو زيادة وزن التقييم الفعلي للطلبة، بما يعزز دور المشاركة والأداء داخل الغرفة الصفية في تقييم التحصيل الدراسي.

وفي سياق متصل، أوضح الخطيب أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية للمدارس تمهيداً لحوسبة المناهج الدراسية وامتحانات الثانوية العامة، لافتاً إلى أن مشروع حوسبة المناهج انطلق بالفعل، وسيبدأ تطبيقه على بعض المواد في الصفوف الأولى، بهدف تخفيف أوزان الحقائب المدرسية.