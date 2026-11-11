*
الاربعاء: 11 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • الأردن.. التربية والتعليم تلغي الامتحانات الشهرية وتستبدلها بامتحان منتصف الفصل

الأردن.. التربية والتعليم تلغي الامتحانات الشهرية وتستبدلها بامتحان منتصف الفصل

  • 11 نوفمبر 2026
  • 09:37
الأردن التربية والتعليم تلغي الامتحانات الشهرية وتستبدلها بامتحان منتصف الفصل

خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء الامتحانات الشهرية واستبدالها بامتحان واحد في منتصف الفصل الدراسي، استجابة لشكاوى الطلبة وأولياء الأمور، وفق ما أكده الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب.

وقال الخطيب، في تصريحات إذاعية، إن الوزارة رفعت نسبة علامة الأداء والمشاركة الصفية من 20% إلى 30%، مشيراً إلى توجهها مستقبلاً نحو زيادة وزن التقييم الفعلي للطلبة، بما يعزز دور المشاركة والأداء داخل الغرفة الصفية في تقييم التحصيل الدراسي.

وفي سياق متصل، أوضح الخطيب أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية للمدارس تمهيداً لحوسبة المناهج الدراسية وامتحانات الثانوية العامة، لافتاً إلى أن مشروع حوسبة المناهج انطلق بالفعل، وسيبدأ تطبيقه على بعض المواد في الصفوف الأولى، بهدف تخفيف أوزان الحقائب المدرسية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

محكمة أمن الدولة تصدر الأحد حكمها بقضية الهجوم الإرهابي على كنيسة الكرك
محكمة أمن الدولة تصدر الأحد حكمها بقضية الهجوم الإرهابي على كنيسة الكرك
  • 2026-11-11 10:30
حسان يوجّه بإنشاء صالة متعددة الأغراض لخدمة شباب أم الرصاص
حسان يوجّه بإنشاء صالة متعددة الأغراض لخدمة شباب أم الرصاص
  • 2026-11-11 09:58
توسعة جديدة للنقل المدرسي المجاني تشمل مناطق في البادية الوسطى
توسعة جديدة للنقل المدرسي المجاني تشمل مناطق في البادية الوسطى
  • 2026-11-11 09:53
وزير المالية يكشف موعد صرف زيادة الـ30 دينارًا
وزير المالية يكشف موعد صرف زيادة الـ30 دينارًا
  • 2026-11-11 09:31
النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تُنهي التحقيق بحادثة الشهيد السلايطة
النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تُنهي التحقيق بحادثة الشهيد السلايطة
  • 2026-11-11 08:42
ما الجديد في مشاريع الأبنية الحكومية؟
ما الجديد في مشاريع الأبنية الحكومية؟
  • 2026-11-11 08:39