وزير المالية يكشف موعد صرف زيادة الـ30 دينارًا

خبرني - قال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي إن الإيرادات شهدت ارتفاعًا نسبيًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.

وبين الشبلي لإذاعة عين، أن زيادة الإيرادات جاءت نتيجة ارتفاع النمو الاقتصادي، وليس بسبب زيادة الضرائب، مشيرًا إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 5.6 بالمئة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين القاعدة الضريبية والتوسع فيها أفقيًا، دون اللجوء إلى زيادة المعدلات الضريبية المتعلقة بضريبتي الدخل والمبيعات.

زيادة الـ30 دينارًا

وبين أن زيادة الـ30 دينارًا سيبدأ صرفها بنهاية شهر كانون الثاني 2027، وتشمل جميع الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وبين أن الزيادة لن تشمل من تزيد رواتبهم على 600 دينار.

وأضاف أنه جرى زيادة المخصصات للجيش العربي والأجهزة الأمنية، بما يتواءم مع التغيرات، إلى جانب رصد التمويل الكافي لزيادة الـ30 دينارًا لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار.

وبين الشبلي أنه جرى الحفاظ على حزمة الأمان الاجتماعي، التي تشمل دعم المواد الغذائية وصندوق المعونة الوطنية والتأمين الصحي ضد السرطان.

كما أشار إلى أن تشكيلات التوظيف في القطاع العام ستكون كالمعتاد.