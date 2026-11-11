(لديهم علم مسبق بوصوله).. تسلسل زمني لرحلة العلواني إلى بيروت ومقتله

خبرني - كشف المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق أحمد العلواني، الذي تأكد مقتله في لبنان، تفاصيل جديدة بشأن وصوله إلى العاصمة بيروت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتحركات أشخاص رصدتهم كاميرات المراقبة في البناية التي كان يقيم فيها، مطالباً السلطات اللبنانية بالتحقيق في احتمال وجود ترتيبات مسبقة للجريمة، وتحديد هويات الأشخاص الظاهرين في التسجيلات.

وأوضح المكتب، في بيان، أن العلواني وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يوم الخميس الماضي، عند الساعة 16:41، على متن رحلة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط قادمة من أربيل، مشيراً إلى أن تسجيلات مراقبة وردت إليه تُظهر مغادرة أشخاص الشقة عند الساعة 16:55، أي بعد نحو 14 دقيقة من هبوط الطائرة، ما أثار، بحسب البيان، تساؤلات بشأن احتمال علمهم المسبق بوصوله. وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال عودة هؤلاء الأشخاص إلى البناية قرابة الساعة 23:00، قبل أن توثق التسجيلات مغادرتهم عند الساعة 23:57، من دون أن يعني ذلك تحديد توقيت وقوع الجريمة، الذي يبقى من اختصاص الطب العدلي والتحقيق الجنائي.

وأكد المكتب أن آخر اتصال موثق مع العلواني جرى عند الساعة 21:05 من مساء يوم وصوله، واستمر دقيقتين و30 ثانية، واقتصر على إبلاغ المكتب بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته. وأشار إلى أن توقيت مغادرته المطار ومسار انتقاله إلى السكن لا يزالان بحاجة إلى التحقق، نافياً صحة المعلومات المنسوبة إليه بشأن ملابسات القضية من دون صدورها عنه رسمياً، ومؤكداً، وفق المعلومات المتوافرة لديه، أن العلواني لم يُقم في أي فندق يوم وصوله إلى العاصمة اللبنانية.

وطالب المكتب الإعلامي الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، ولا سيما شعبة المعلومات والنيابة العامة المختصة، بتحديد هويات الأشخاص الذين ظهروا في التسجيلات والتحقيق في صلتهم بالشقة والجريمة، ومراجعة كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومطابقتها مع بيانات الرحلة وسجلات الدخول. كما دعا إلى التحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصول العلواني، وتحديد توقيت الوفاة استناداً إلى نتائج الطب العدلي، وكشف المسؤولين عن التخطيط للجريمة أو تنفيذها أو تسهيلها، مطالباً الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت بمتابعة القضية والتنسيق مع السلطات اللبنانية.