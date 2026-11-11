لماذا تتقاتل الأطراف المتحاربة في اليمن للسيطرة على تعز؟

خبرني - في بيان صدر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، وصف مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية محافظة تعز بأنها "في صميم" معركة الحكومة المعترف بها دولياً لهزيمة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وكانت هذه المحافظة الواقعة في جنوب غرب اليمن ساحة رئيسية للقتال طوال الحرب اليمنية، وهي تتصدر اليوم المعارك في القتال المستجد.

وحدة المتابعة الإعلامية في بي بي سي تقدم قراءة حول أهمية المحافظة في القتال الدائر وما تعيشه المدينة وسكانها منذ بداية الأزمة.

ماذا حدث في تعز خلال الصراع اليمني؟

وفرضت جماعة أنصار الله حصاراً على مدينة تعز في أبريل/نيسان 2015، بعد فترة قصيرة من إطلاق التحالف الذي تقوده السعودية والداعم للحكومة اليمنية، تدخلاً عسكرياً ضد الجماعة.

وظلت المدينة معقلاً للحكومة، إذ احتفظت قواتها بالسيطرة عليها رغم الحصار الحوثي الذي استمر لأكثر من عقد.

وشهدت تعز بعض أسوأ أعمال العنف في الصراع، وتعرض المدنيون لهجمات القناصة والقصف.

وعادت محافظة تعز ومدينتها مرة أخرى لتشكلا محور الاشتباكات بين القوات المتنافسة مع استئناف القتال بعد أكثر من أربع سنوات من الهدوء النسبي.

وعقب تقدم الحوثيين على ساحل البحر الأحمر في سبتمبر/أيلول، سعت الجماعة إلى عزل تعز عن العاصمة المؤقتة عدن.

ما أهمية تعز للأطراف المتحاربة؟

تحتل محافظة تعز موقعاً استراتيجياً على ساحل البحر الأحمر، وتربط بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في الشمال والمحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

ومدينة تعز هي ثالث أكبر مدن البلاد، ويُقدَّر عدد سكانها بأكثر من 600 ألف نسمة.

وتشكّل مدينة المخا في محافظة تعز - مدينة ميناء رئيسية تقع على بعد نحو 75 كيلومتراً شمال مضيق باب المندب الاستراتيجي - البوابة الجنوبية للبحر الأحمر.

وكان استيلاء جماعة أنصار الله على المخا في سبتمبر/أيلول جزءاً من هجوم أوسع سيطرت قواتها خلاله على أراضٍ ذات أهمية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر.

وواصل الطرفان القتال للسيطرة على الطريق الرابط بين تعز وعدن، والذي يضم سلسلة جبلية استراتيجية تطل على مضيق باب المندب.

ماذا قالت الأطراف المتحاربة عن معركة السيطرة على تعز؟

عقب تقدم القوات المتمردة على ساحل البحر الأحمر في سبتمبر/أيلول، رأى خبير عسكري نقلت عنه صحيفة "الثورة" الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن السيطرة الكاملة على تعز تشكل المرحلة التالية من عمليات الجماعة.

وفي تغطيتها لمعركة تعز، قللت وسائل إعلام الحوثيين من شأن سلطة الحكومة اليمنية ودورها، وصورت السعودية على أنها الخصم الرئيسي للجماعة في المدينة.

وأشار أحد التقارير إلى أن المدينة تخضع فعلياً لسيطرة السعودية، وأنها معقل لجماعة الإخوان المسلمين التي تعمل وفق أوامر تتلقاها من الرياض.

ويشكل أعضاء حزب الإصلاح المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، العمود الفقري للقوات الموالية للحكومة التي تقاتل الحوثيين في تعز.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، نشر موقع "26 سبتمبر" التابع للحوثيين مقال رأي موجهاً إلى سكان تعز، دعاهم إلى عدم التأثر بما قال الكاتب إنها محاولات لتصوير المعركة على المدينة على أنها "صراع طائفي".

ورفض الكاتب الحكومة المتمركزة في عدن بوصفها "إدارة دمية" خاضعة للرياض، وقال إن الحوثيين يقاتلون "هيمنة وطموحات العدو السعودي".

كما حثّ سكان تعز على عدم السماح لما وصفها بأنها "أبواق العدو السعودي"، بنشر "سم الطائفية" بينهم.

وتنظر الحكومة اليمنية وداعمها السعودي إلى جماعة الحوثيين الشيعية على أنها وكيل لإيران.

وقال مجلس القيادة الرئاسي في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني إنه يحرز تقدماً بعد شهر على انطلاق عملية "فجر اليمن" ضد الحوثيين، لتحقيق هدف "إعادة بسط السيادة على كامل أراضي الوطن".

وأشار البيان بشكل خاص إلى تعز، لكنه لم يصل إلى حد الإعلان عن تقدم كبير في المحافظة، واكتفى بالإشادة بالقوات التي تقاتل المتمردين و"صمود" سكان المدينة المحاصرة.

وقال مصدران لوكالة رويترز في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني إن الحوثيين تقدموا إلى مسافة 80 كيلومتراً من عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية.

ماذا عن الحصار؟

ركزت الحكومة اليمنية ووسائل الإعلام الموالية لها على التداعيات الإنسانية للحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز.

وحذّر محافظ تعز في منتصف أكتوبر/تشرين الأول من أن المدينة تواجه "أعظم كارثة إنسانية في التاريخ" بسبب الحصار المستمر، وقال لاحقاً في الشهر نفسه إن سكانها يعيشون فعلياً حالة مجاعة.

وفي المقابل، ركزت وسائل إعلام الحوثيين ومسؤولون في الجماعة على الضحايا المدنيين الناجمين عن قصف القوات المنافسة.

وخلال مؤتمر صحافي عُقد في 22 أكتوبر/تشرين الأول بمناسبة مرور ما قال الحوثيون إنه 100 يوم على تجديد السعودية "عدوانها" على اليمن، قالت وزارة الصحة التابعة لهم إن نحو ثلث الضحايا الذين سجلتهم كانوا في محافظة تعز.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الحوثيين إلى السماح بدخول المساعدات إلى تعز، محذراً من كارثة حقوقية إذا لم يفعلوا ذلك.

وقال إن الحوثيين أغلقوا طريق الإمداد الوحيد الذي يربط المدينة بعدن، ما أدى إلى قطع الإمدادات الأساسية عنها.

وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود قيود على الوصول الآمن للمياه والسلع الأساسية عبر منطقة ذوباب.

وفي المقابل، أكدت سلطات الحوثيين أن جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى تعز والخارجة منها والخاضعة لسيطرتهم مفتوحة.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، قال برنامج الأغذية العالمي إنه غير قادر على الوصول إلى أكثر من 600 ألف شخص في تعز يعتمدون على المساعدات الإنسانية، من بينهم أكثر من 200 ألف امرأة وطفل.