تحذير من مكعبات الثلج التي تصدر عنها روائح كيميائية غريبة

خبرني - حذّر أندريه دوروخوف، الخبير وأستاذ علم الكيمياء غير العضوية في جامعة (MIREA) الروسية، من أن مكعبات الثلج التي تصدر عنها روائح كيميائية غريبة قد تشير إلى مشكلة خطيرة في الثلاجة.

وقال الخبير في مقابلة مع موقع " Gazeta.Ru" الروسي:"تصدر عن مكعبات الثلج عند إخراجها من الثلاجة أحيانا روائح غريبة، قد تكون سببها بقايا الطعام، أو تلوث حجرة التبريد، أو ركود المياه، أو تلف فلتر صانعة الثلج، وعند معالجة هذه الأسباب من المفترض ألا تظهر هذه الرائحة على المكعبات من جديد، لكن في حال ظهرت على مكعبات الثلج روائح كيميائية غريبة، ولوحظ تراجع في أداء التبريد، فهذا سبب يدعو للقلق، إذ يشير هذا الأمر إلى تسرب في مواسير غاز التبريد".

وحثّ دوروخوف على توخي الحذر الشديد مع طرازات الثلاجات التي تستخدم غاز الإيزوبيوتان R-600a، فهو غاز قابل للاشتعال، لذا في حال الاشتباه بوجود تسرب للغاز، يجب تهوية الغرفة جيدا وإبعاد أي لهب أو مصدر شرار عن الثلاجة، كما لا يجب تذوّق الثلج "للتحقق"، إذ لا يمكن التحقق من سلامته عبر الطعم.

وينصح الخبير من التخلص من مكعبات الثلج فورا في حال صدرت منها روائح غريبة، وتنظيف حاوية الثلج، وفي حال استمرت المشكلة يجب الاتصال فورا بفنيي الصيانة لاكتشاف السبب ومعالجته.