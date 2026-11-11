النفط يرتفع من أدنى مستوى في شهرين

خبرني - ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهرين خلال الجلسة السابقة، إذ تذبذبت السوق بين الآمال في تهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف بشأن الهجمات المستمرة على السفن في مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا، أو 0.78%، إلى 92.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 0.57%، إلى 86.53 دولار.

وأفاد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بأن بيانات جديدة أظهرت تعرض 37 سفينة لهجمات في مضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به في تشرين الأول، وهو أعلى إجمالي شهري منذ بدء الحرب. وسجلت 10 هجمات منذ بداية تشرين الثاني.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، وتحققت منها رويترز، إحدى ناقلات شركة (نافيج8) وهي مشتعلة بالقرب من سواحل سلطنة عمان، وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أنها واحدة من ثلاث ناقلات استهدفت يوم الأحد بسبب استخدامها "مسارات غير مصرح بها" عبر المضيق.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الثلاثاء أن ناقلة أخرى تعرضت لهجوم شمال شرقي ليما في سلطنة عمان.