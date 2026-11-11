ارتفاع قيمة معاملات تملك غير الأردنيين للعقارات 9.1%

خبرني - بلغت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين للعقار في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي قرابة 186.6 مليون دينار، من خلال 1,952 معاملة تملك، تصدرت فيها الجنسية العراقية قائمة الجنسيات الأكثر تملكا للعقارات من حيث العدد والقيمة، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.

وأظهرت البيانات أن معاملات التملك شملت 1,232 شقة بقيمة تقديرية بلغت نحو 108.5 ملايين دينار، شكلت 58% من إجمالي قيمة المعاملات، إلى جانب 720 قطعة أرض بقيمة بلغت نحو 78.1 مليون دينار، وبنسبة 42%.

وتصدرت الجنسية العراقية معاملات تملك غير الأردنيين خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بإجمالي 463 عقارا، تلتها الجنسية السعودية بـ252 عقارا، ثم السورية بـ228 عقارا، والفلسطينية بـ181 عقارا، فيما جاءت الجنسية الأميركية بالمرتبة الخامسة بـ162 عقارا.

ومن حيث القيمة التقديرية، جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بقيمة بلغت نحو 75.7 مليون دينار، شكلت 41% من إجمالي قيمة معاملات تملك غير الأردنيين.

وجاءت الجنسية الأميركية بالمرتبة الثانية بقيمة بلغت 14.9 مليون دينار، وبنسبة 8%، تلتها الجنسية الفلسطينية بقيمة 12.8 مليون دينار، وبنسبة 6.86%، ثم السورية بقيمة 12.77 مليون دينار، وبنسبة 6.84%.

وحلت الجنسية البريطانية بالمرتبة الخامسة من حيث القيمة التقديرية لمعاملات التملك، بنحو 10.3 ملايين دينار، وبنسبة 5.5%، تلتها الجنسية السعودية بقيمة بلغت 9.5 ملايين دينار، وبنسبة 5%.

- 18.3 مليون دينار معاملات التملك الشهر الماضي

وعلى المستوى الشهري، بلغت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال تشرين الأول الماضي نحو 18.3 مليون دينار، من خلال 216 معاملة تملك، شملت 127 شقة و89 قطعة أرض.

وبلغت القيمة التقديرية للشقق التي تملكها غير الأردنيين خلال الشهر نحو 12 مليون دينار، بنسبة 66% من إجمالي قيمة المعاملات، فيما بلغت قيمة الأراضي نحو 6.2 ملايين دينار، وبنسبة 34%.