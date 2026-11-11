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الاربعاء: 11 نوفمبر 2026
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الذهب يرتفع وتوقعات رفع الفائدة تحد من المكاسب

  • 11 نوفمبر 2026
  • 09:10
الذهب يرتفع وتوقعات رفع الفائدة تحد من المكاسب

خبرني - ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء بعد تراجعها بنحو 3% في الجلسة السابقة، لكن المكاسب كانت محدودة إذ زادت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة الشهر المقبل بعد بيانات التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع، مما أثر سلبا على المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4043.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بنحو 3% إلى 4017.21 دولار الثلاثاء. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5% إلى 4051.10 دولار.

وقال مات سيمبسون المحلل في ستون إكس "نشهد ارتدادا فنيا بعد الخسائر الفادحة التي سجلت الثلاثاء، إذ يجني المراهنون على تراجع الأسعار أرباحا مع انتظار المحفز التالي. وأعاد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين وتصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي تميل للتشديد إحياء توقعات تشديد السياسة النقدية".

وارتفعت الثلاثاء احتمالات إقدام البنك المركزي الأميركي على رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر المقبل بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في تشرين الأول، وإشارة صانعي السياسة إلى استعدادهم لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

 

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