طبيب مصري شهير خدع المرضى 34 عاماً

خبرني - في ظل تنامي ظاهرة الممارسات الطبية غير القانونية، واصلت الجهات الرقابية بوزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء ضرباتها للمخالفين، كاشفة عن سقوط شبكة من منتحلي صفة الأطباء ومراكز التجميل غير المرخصة في عدة محافظات، على رأسها واقعة ضبط شخص مارس مهنة الطب بنطاق محافظة الدقهلية لمدة قاربت 3 عقود ونصف دون أي مؤهل دراسي.

وخلال الفترة الأخيرة، كشفت الحملات الرقابية لوزارة الصحة عن عدد من الوقائع التي تنوعت بين إدارة منشآت طبية دون ترخيص، وانتحال صفة أطباء، وممارسة إجراءات طبية على أيدي غير المتخصصين، فضلًا عن تداول مستحضرات وأدوية مجهولة المصدر، فمن إغلاق عيادات "كاتي فاميلي" بمدينة نصر وضبط سيدة تنتحل صفة طبيب جلدية، إلى ضبط مركزين للتجميل وصيدلية تمارس مهنة الطب بالمخالفة للقانون في جنوب سيناء، وصولًا إلى ضبط أشخاص يمارسون الطب دون مؤهلات، تتكشف تفاصيل مخالفات تضع صحة المواطنين وسلامتهم أمام مخاطر حقيقية.

وفي أحدث هذه الوقائع بمحافظة الدقهلية، تمكنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية من ضبط شخص ينتحل صفة طبيب داخل إحدى العيادات الخاصة بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا، خلال حملة تفتيشية استهدفت متابعة المنشآت الطبية والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بالاشتراطات القانونية.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم، البالغ من العمر 60 عامًا، مارس مهنة الطب لمدة تصل إلى نحو 34 عامًا، مستندًا إلى تصريح مزور لمزاولة المهنة يعود إلى عام 1992، رغم عدم حصوله على أي مؤهل دراسي، كما تبين عمله في 3 مراكز طبية خلال تلك الفترة.

هنا السؤال كيف مارس "أطباء الوهم" طقوسهم بعيداً عن أعين الرقابة وكيف يمكن لشخص أن يدير عيادة طبية ويفحص أجساد المرضى طوال 34 عاماً كاملة دون شهادة دراسية أو سند قانوني؟.

فكيف يستدرج منتحلو صفة الأطباء ضحاياهم؟ وما الوسائل التي يستخدمونها لكسب ثقة المواطنين وممارسة الطب دون مؤهلات أو تراخيص؟

من جانبه يقول الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، في تصريح خاص لـ"العربية.نت"/ "الحدث.نت، إن النقابة تتحرك فور تلقي أي معلومات أو بلاغات بشأن وجود عيادة خاصة يديرها شخص ينتحل صفة طبيب، حيث يتم إخطار إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، باعتبارها الجهة المنوط بها التفتيش على المنشآت الطبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا تعاون النقابة مع الجهات المعنية لمواجهة تلك الممارسات والتصدي لها قانونيا.

وأوضح أمين أن ضحايا منتحلي صفة الأطباء يصلون إليهم في الغالب من خلال الإعلانات التي ينشرونها عبر منصات التواصل الاجتماعي، للترويج لخدماتهم الطبية واستغلال ثقة المواطنين في المعلومات المنشورة عليها، مشددًا على ضرورة عدم اعتبار الوجود على مواقع التواصل الاجتماعي أو كثرة المتابعين دليلًا على أن الشخص طبيب مؤهل ومرخص له بمزاولة المهنة.

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني الرسمي لنقابة الأطباء يتيح للمواطنين إمكانية الاستعلام عن الأطباء والتحقق من قيدهم بالنقابة، والتأكد من أحقيتهم في ممارسة المهنة، داعيًا المواطنين إلى استخدام هذه الخدمة قبل التوجه إلى أي عيادة أو تلقي خدمات طبية، وعدم الاعتماد على الإعلانات والمعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها مصدرًا موثوقًا للتحقق من هوية الطبيب ومؤهلاته.

مستخرج مزور يعود إلى عام 1992

وفيما يتعلق بواقعة ضبط شخص في الدقهلية انتحل صفة طبيب واستمر في ممارسة المهنة باستخدام مستخرج مزور يعود إلى عام 1992، لفت أمين إلى أن الاعتماد على السمعة المتداولة بين الأهالي يمثل أحد العوامل التي قد تساعد بعض منتحلي الصفة على الاستمرار لفترات طويلة، خاصة في القرى والمناطق التي يعتمد فيها المواطنون على ترشيحات المعارف دون التحقق من المؤهلات والتراخيص.

وشدد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء على أهمية الاستعلام عن الطبيب من خلال القنوات الرسمية للنقابة، وعدم الاكتفاء بما يتردد عنه أو بما يعلنه عن نفسه، مؤكدًا أن التحقق من صفة الطبيب وترخيصه خطوة ضرورية لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لممارسات طبية غير قانونية قد تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر.

من جانبه، قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، لـ"العربية.نت" /"الحدث.نت"، إن ظاهرة انتحال صفة الأطباء تمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، خاصة أن بعض الأشخاص ينجحون في ممارسة المهنة لسنوات طويلة دون امتلاك أي مؤهلات طبية، مستغلين ثقة الأهالي وعدم تحريهم الدقة في التأكد من هوية الطبيب وتخصصه.

وأوضح عميرة أن بعض المواطنين يقعون ضحايا لهؤلاء الأشخاص نتيجة الاعتماد على ترشيحات المعارف والسمعة المتداولة، أو الانسياق وراء الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التأكد من حصول الشخص على مؤهل طبي وقيده بنقابة الأطباء.