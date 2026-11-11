200 ألف متضرر من أمطار غزة

خبرني - أشارت تقديرات أممية أولية إلى تضرر أكثر من 200 ألف شخص في قطاع غزة المحاصر جراء الأمطار التي هطلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحاجتهم إلى مساعدات إنسانية، فيما أكدت الأمم المتحدة أنها تواصل، بالتعاون مع شركائها في المجال الإنساني، تقديم الدعم للسكان.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى التقارير التي أفادت، حتى الاثنين، بتضرر أكثر من 40 ألف مأوى، وما يزيد على 900 مرحاض، وتسع منشآت صحية.

وحذّر الشركاء في مجال إدارة المواقع وجهات أخرى من أن قدرتهم على تقديم الدعم في الوقت المناسب محدودة، مما يترك كثيرا من الناس في ظروف معيشية متردية.

وحتى الثلاثاء، وصلت آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة إلى نحو 750 أسرة، أي ما يقارب 4,500 شخص.

وشملت المساعدات خياما ومشمعات وأغطية وبطانيات بلاستيكية ومراتب وطرودا من المواد الغذائية الأساسية وعبوات مياه وأطقم نظافة.

وفي الوقت نفسه، نشر مسؤولون عن خدمات المياه والصرف الصحي آليات ثقيلة، من بين المعدات المحدودة للغاية المتاحة داخل غزة، في 25 موقعا للنازحين. ويتيح ذلك للفرق سحب مياه الفيضانات، وتسليك قنوات تصريف المياه، وتسوية الأراضي.