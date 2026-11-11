الأردن.. أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق الأربعاء

خبرني - تكون الأجواء الأربعاء، باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وبحسب التقرير، تتحول الأجواء ليلا إلى باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 19 و8 درجات مئوية، وفي غرب عمّان بين 18 و7 درجات، وفي المرتفعات الشمالية بين 17 و6 درجات، وفي مرتفعات الشراة بين 16 و4 درجات، وفي مناطق البادية بين 21 و9 درجات، وفي السهول بين 20 و4 درجات.

وتسجل درجات الحرارة في الأغوار الشمالية 26 درجة للعظمى و13 للصغرى، وفي الأغوار الوسطى 25 و15 درجة، وفي الأغوار الجنوبية 27 و19 درجة، فيما تبلغ في البحر الميت 26 درجة للعظمى و17 للصغرى، وفي خليج العقبة 25 درجة للعظمى و15 للصغرى.

وترتفع درجات الحرارة الخميس، لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، فيما تسود ليلا أجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويطرأ الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء اللطيفة نهارا والباردة ليلا في أغلب المناطق، وظهور بعض الغيوم العالية خلال الليل، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة نهارا وخفيفة ليلا.