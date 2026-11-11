مشاهد صادمة من موقع مقتل العلواني.. وأول صور للمشتبه بهم

خبرني - فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف هوية الجثة التي عُثر عليها في العاصمة اللبنانية، وما إذا كانت تعود إلى النائب العراقي السابق أحمد العلواني، الذي وجد مقتولاً خنقاً داخل شقة سكنية في بيروت، ظهرت مشاهد صادمة لجثة القتيل، وفيديو آخر للمشتبه بوقوفهم وراء الجريمة.

فقد أظهر فيديو مروع، لحظة العثور على جثة النائب العراقي السابق مقتولاً خنقاً داخل "حمام" شقة في العاصمة اللبنانية بيروت.



فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للأشخاص الأربعة الذين استأجروا الشقة التي عثر فيها على جثة العلواني، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات مقتله.

بالفيديو.. مشاهد جديدة ترصد اجتماع 3 مشتبه بهم في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل مقهى في بيروت.. والكشف عن جنسياتهم ….. صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو جديد متداول مشاهد لأشخاص يُشتبه في تورطهم بمقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، خلال اجتماعهم داخل أحد المقاهي في العاصمة اللبنانية بيروت. وبحسب معلومات أولية متداولة، فإن المشتبه بهم الثلاثة، وهم سوريان ولبناني، يُعتقد أنهم استأجروا الشقة التي وقعت فيها الجريمة. وأشارت المعلومات إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض على المشتبه به اللبناني، فيما غادر السوريان الأراضي اللبنانية عقب — صحيفة المرصد (@marsdnews24) November 11, 2026

قتل خنقاً

وكان مصدر لبناني قد أفاد لقناة "العربية/الحدث" بأن العلواني قُتل خنقاً، بعدما عُثر على جثته داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت.

في حين، يتولى النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، القاضي أحمد رامي الحاج، الإشراف شخصياً على التحقيقات الأولية، فيما يتابع الحاج أيضاً التحقيقات مع خمسة عناصر من حزب الله، أُلقي القبض عليهم في جرود البترون، وفق ما أفاد به مكتبه الإعلامي.

بالمقابل، أفادت السفارة العراقية في بيروت بأن التحقيقات لم تحسم بعد هوية الجثة التي عُثر عليها في العاصمة اللبنانية، وما إذا كانت تعود إلى النائب العراقي السابق أحمد العلواني، مؤكدة انتظار نتائج فحص الحمض النووي (DNA) للتأكد من هويتها.



هذا ويُعد العلواني من الشخصيات السياسية والعشائرية البارزة في محافظة الأنبار غربي العراق، وكان عضواً في مجلس النواب عن ائتلاف "العراقية"، وبرز اسمه خلال الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، التي شهدتها مدينة الرمادي أواخر عام 2012 و2013، احتجاجاً على ما اعتبره المحتجون تهميشاً للمكون السني.

ويُعرف العلواني بمواقفه الحادة والرافضة لنفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، وانتقاداته المتكررة للتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.

وفي منتصف 2025، أفرجت السلطات العراقية عن العلواني بعد 12 سنة قضاها في السجن بتهمة قتل جندي في الجيش العراقي.