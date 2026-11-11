توقيف نجل عاصي الحلاني بعد حادث دهس في بيروت

خبرني - تسبب الفنان اللبناني الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني، في حادث دهس بمنطقة عين التينة في بيروت، بعدما صدم أحد المارة بسيارته، ما أدى إلى إصابته إصابة حرجة ونقله إلى المستشفى، فيما تم توقيف صاحب أغنية "قلي بحبك".



ووقع الحادث عند نفق عين التينة، فيما أشارت معلومات متداولة إلى أن المصاب نُقل إلى مستشفى المقاصد، وسط تقارير تحدثت عن خطورة حالته الصحية.

كما أفادت المعلومات باقتياد الوليد الحلاني إلى مخفر الطيونة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

ونقل مصدر أمني لوسائل إعلام محلية أن فناناً لبنانياً معروفاً دهس أحد المارة عن طريق الخطأ في بيروت، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفته وبدأت التحقيق معه لكشف ظروف الحادث.

علماً أن الوليد الحلاني هو مغنٍ لبناني شاب، ونجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني وعارضة الأزياء كوليت بولس، وشقيق الفنانة ماريتا الحلاني.

وُلد في 29 يونيو/حزيران عام 2000، وبدأ مشواره الفني متأثراً بالبيئة الموسيقية التي نشأ فيها، مستفيداً من خبرة والده ودعمه.

حقق الوليد شهرة واسعة بعد فوزه بالمركز الأول في برنامج "ديو المشاهير" عام 2019، وقدم مجموعة من الأغاني، أبرزها: قلي بحبك، وعم يسألوا، وزفوا القمر.