خبرني - أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بوزير الحرب بيت هيغسيث، واصفا إياه بأنه "وطني أميركي عظيم"، بعد إسقاط إجراءات العزل بحق الأخير في مجلس النواب الأميركي.

وفي منشور على منصة تروث سوشال، وصف ترمب هذه الهزيمة الإجرائية بأنها "تبرئة وطني أميركي عظيم".

وأحبط الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مسعى لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث على خلفية الحرب مع إيران، ما يمثل انتصارا للرئيس دونالد ترمب بعد أيام قليلة من الهزيمة التي مني بها حزبه في انتخابات منتصف الولاية.



وصوّت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 أصوات لصالح إحالة قرار العزل على اللجنة القضائية، ما يؤدي فعليا إلى عرقلة تصويت كان مقررا الأربعاء حول توجيه اتهامات رسمية إلى وزير الدفاع.

وكان ماسي هو الجمهوري الوحيد الذي صوت ضد الاقتراح.

وكان النائب الجمهوري توماس ماسي أطلق، الاثنين، إجراء لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث على خلفية الحرب على إيران، متهما إياه بانتهاك قانون صلاحيات الحرب الذي يشترط التشاور مع الكونغرس بشأن التدخلات العسكرية. ودافع هيغسيث عن العمليات العسكرية الأميركية في إيران واليمن وفنزويلا، واعتبر مساعي عزله "استعراضا سياسيا"، فيما أعلن الرئيس دونالد ترامب دعمه له.