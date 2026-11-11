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لم يمنعه العمر من مواصلة الحلم.. أردني على أبواب التخرج بعمر 78 عاماً

  • 11 نوفمبر 2026
  • 02:53
لم يمنعه العمر من مواصلة الحلم أردني على أبواب التخرج بعمر 78 عاماً

خبرني - يواصل عامر أبو الرب، المولود عام 1948، رحلته التعليمية بإصرار، مقترباً من تحقيق إنجاز أكاديمي جديد يتمثل في الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة الزرقاء، في قصة تعكس أن مواصلة التعلم لا ترتبط بمرحلة عمرية محددة.

وكان أبو الرب قد حصل على دبلوم في الفقه المالكي من جامعة العلوم الإسلامية، قبل أن يجتاز امتحان التجسير الشامل ويلتحق بجامعة الزرقاء لمواصلة دراسته، حيث وصل حالياً إلى الفصل الأخير من برنامج البكالوريوس.

وأكد أبو الرب أن تقدمه في العمر لم يشكل عائقاً أمام استكمال تعليمه، موجهاً رسالة إلى الشباب والطلبة بضرورة التمسك بأهدافهم وعدم التخلي عن طموحاتهم بسبب العمر أو الظروف.

واستشهد بالآيات القرآنية الكريمة التي تحث على القراءة وطلب العلم، مشدداً على أن أبواب المعرفة تبقى مفتوحة أمام كل من يسعى إليها بإرادة جادة ورغبة حقيقية في التعلم والتطور.

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