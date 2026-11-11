مقتل العلواني في بيروت.. استنكار ومطالبات بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين

خبرني - استنكر المكتب الإعلامي اغتيال السياسي العراقي السابق أحمد سليمان العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، مطالباً السلطات العراقية واللبنانية بكشف ملابسات الجريمة، وتحديد الجهات التي تقف وراءها ومحاسبة المتورطين فيها.

وأكد المكتب، في بيان، أن مقتل العلواني يمثل اعتداءً على حرمة الدم العراقي، ويستدعي تحقيقاً شفافاً وموقفاً رسمياً حازماً، محذراً من أن مرور الحادثة دون كشف حقيقتها ومحاسبة المسؤولين عنها يفتح الباب أمام استهداف الشخصيات السياسية والوطنية.

وطالب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت بمتابعة التحقيقات على أعلى المستويات، والتنسيق المباشر مع السلطات اللبنانية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية، وصولاً إلى كشف الجناة والمحرضين وتقديمهم للعدالة.

كما دعا الجهات الرسمية في محافظة الأنبار إلى إعلان الحداد العام، تقديراً لمكانة العلواني، وحث شيوخ ووجهاء عشائر المحافظة على عقد مؤتمر عشائري موحد وعاجل لتوحيد الموقف والمطالبة بكشف الحقيقة.

وشدد البيان على رفض إغلاق ملف القضية بمرور الوقت، مؤكداً استمرار المطالبة بتحقيق العدالة وكشف جميع ملابسات الجريمة، وأن اغتيال العلواني لن ينهي المشروع الذي تبناه أو المبادئ التي دافع عنها.

وأكد المكتب الإعلامي أن تحركاته للمطالبة بالحقيقة والعدالة ستتم بالوسائل السلمية والمشروعة، مشدداً على أن دماء العراقيين ليست رخيصة، وأنه لا يجوز إفلات المتورطين من العقاب.