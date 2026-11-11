مخاطر صحية غير متوقعة للتوقف عن أدوية التخسيس

خبرني - حذرت دراسة جديدة من أن مرضى السكري الذين يتوقفون عن تناول أدوية إنقاص الوزن قد يواجهون ضعف خطر الإصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية، وخمسة أضعاف خطر الوفاة.

وتثير النتائج مخاوف بشأن ما يحدث عند وقف أدوية مثل "أوزمبيك"، خصوصا أن المخاطر المتزايدة استمرت حتى بين من استعادوا القليل جدا من الوزن.

ماذا وجد الباحثون؟

حلل فريق البحث بقيادة علماء في جامعة كامبانيا بإيطاليا السجلات الطبية لأكثر من 80 ألف مصاب بالسكري من النوع الثاني على مدى عشر سنوات، وتوقف نحو 60٪ منهم عن تناول العلاجات المعروفة باسم منبهات مستقبلات الببتيد-1 الشبيه بالغلوكاغون (GLP-1) خلال فترة الدراسة.

ووجد الفريق أن من توقفوا عن العلاج كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية بنحو الضعفين مقارنة بمن واصلوا تناوله، كما كان خطر الوفاة لأي سبب أعلى بنحو خمسة أضعاف.

والمفاجئ أن من توقفوا عن العلاج استعادوا وزنا قليلا نسبيا، وأظهروا فروقا صغيرة فقط في ضبط سكر الدم، ما دفع العلماء إلى القول إن الأدوية قد تكون لها فوائد مهمة تتجاوز فقدان الوزن، مع تحذيرهم من أن التوقف قد يكون أيضا مؤشرا على أن بعض المرضى بدأوا يفقدون صحتهم.

لماذا يتوقف المرضى؟

أصبحت هذه الأدوية علاجات رئيسية للسمنة والسكري من النوع الثاني، لكن كثيرا من المرضى يتوقفون عنها خلال السنة الأولى، غالبا بسبب آثار جانبية مثل الغثيان والقيء والإسهال، أو التكلفة العالية للعلاج الخاص. وتشير النتائج إلى أن المرضى قد يحتاجون للبقاء على الأدوية لفترة طويلة للحفاظ على حمايتها من أمراض القلب والوفاة المبكرة، مع الإشارة إلى أن الدراسة رصدية ولا يمكنها إثبات أن التوقف هو السبب المباشر في زيادة المخاطر.

كيف تقلل خطر استعادة الوزن؟

يقول الخبراء إن هناك طرقا لتقليل فرص استعادة الوزن عند التوقف عن الأدوية:

- تقليل الجرعة تدريجيا بدلا من التوقف المفاجئ، إذ وجدت دراسة عام 2024 أن من خفضوا جرعاتهم على مدى تسعة أسابيع واصلوا فقدان الوزن وحافظوا على وزن مستقر في الأشهر الستة التالية.

- خفض الجرعة أولا ثم زيادة الفترة بين الحقن تدريجيا قبل التوقف تماما، وفق ما يوصي البروفيسور ديفيد ستريل من جامعة إكستر.

- ممارسة الرياضة بانتظام، إذ وجدت دراسة دنماركية أن من مارسوا الرياضة أربع مرات أسبوعيا أثناء تناول دواء "ليراغلوتيد" استعادوا وزنا أقل بكثير بعد التوقف، بمتوسط 2.5 كيلوغرام مقارنة بـ6 كيلوغرامات لمن اعتمدوا على الدواء وحده.

- الإكثار من البروتين والألياف والنوم الجيد، إلى جانب الانتظام في الرياضة.

تحذير مهم

ينصح الخبراء المرضى المصابين بالسكري بعدم التوقف عن أدويتهم أو تغييرها دون مناقشة ذلك مع الطبيب، لأن أي تغيير في العلاج قد يؤثر في ضبط سكر الدم.