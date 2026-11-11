سر الزواج الناجح والدائم

خبرني - وجدت دراسة حديثة من جامعة واشنطن أن سر الزواج الدائم قد لا يكمن في المواعيد الرومانسية والرحلات المفاجئة، بل في قدرة الشريكين على البقاء بحالة من التواصل العاطفي عندما تشتد الظروف.

وتشير النتائج إلى أن تجاهل انزعاج الشريك قد يكون أحد أكبر التهديدات لاستمرار العلاقة.

الاعتراف بالمشاعر بدل التجاهل

توضح الدراسة أن الأزواج الذين يعترفون بمشاعر بعضهم ويستجيبون لها، بدلا من الانغلاق أو تجاهل انزعاج الشريك، أكثر عرضة لتطوير أسلوب علاقة صحي قائم على "الاعتراف".

وفي المقابل، فإن أولئك الذين يتجنبون مواجهة المشكلات أكثر عرضة للوقوع في نمط "تجنب الصراع"، وهو ما قد يسبب مشكلات على المدى الطويل. وكتب الفريق: "التكلفة العاطفية لتجاهل الشريك تساعد في التمييز بين الزيجات القائمة على الاعتراف بالمشاعر وتلك التي يتجنب فيها الطرفان المواجهة".

ثلاثة أنماط للزواج

اعتمد الباحثون على نموذج رياضي مبني على عقود من أبحاث العلاقات، ويستند إلى أعمال خبير العلاقات جون غوتمان الذي حدد ثلاثة أنماط للزواج:

- النمط القائم على الاعتراف: يعترف فيه الشريكان بمشاعر بعضهما ويستجيبان لها حتى في الفترات الصعبة، ويبقيان منخرطين عاطفيا بدلا من الانسحاب.

- النمط المتقلب: يتسم بخلافات متكررة وتبادل عاطفي حاد، مع تعبير صريح عن المشاعر الإيجابية والسلبية، لكن الطرفين يظلان منخرطين بدلا من الانسحاب من الصراع.

- النمط المتجنب للصراع: يميل فيه الأزواج إلى الابتعاد عن الأحاديث المزعجة وتجاهل المشكلات أملا في أن تحل نفسها، وهو ما قد يقلل الجدل على المدى القصير لكنه يأتي بثمن إذا تُرك انزعاج أحد الشريكين دون معالجة.

وخلص الباحثون إلى أن العلاقات القائمة على الاعتراف بالمشاعر تنشأ عندما يولي الشريكان أهمية متساوية لرفاهية بعضهما وسعادته. ومن هنا، فإن إدراك التكلفة العاطفية لتجاهل الشريك قد يكون أحد المكونات الأساسية لزواج سعيد ودائم.

