مصر تستقبل من مواطنيها 13 مليار دولار في 3 أشهر

خبرني - أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى البلاد خلال الربع الأول من العام المالي، وتسجيلها 13 مليار دولار في 3 أشهر.

وجاء الارتفاع بنسبة 20.4%، لتسجل نحو 13 مليار دولار، مقابل 10.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح البنك، في بيان، أن التحويلات سجلت تدفقات قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الميلادي 2026، من يناير إلى سبتمبر، لتصل إلى نحو 38.2 مليار دولار، مقارنة بـ30.2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2025.

وتُعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، لما توفره من موارد دولارية تدعم السيولة وتعزز احتياطيات العملة الأجنبية.

المركزي يسحب 227.35 مليار جنيه من 13 بنكًا

وفي سياق آخر، سحب البنك المركزي المصري سيولة بالعملة المحلية بقيمة إجمالية بلغت 227.35 مليار جنيه، بمشاركة 13 بنكًا، عبر عمليات السوق المفتوحة التي يستخدمها لإدارة مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي.

ويأتي ذلك عقب تعديل البنك المركزي آلية قبول العطاءات في العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، لتتحول من أسلوب التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة.

ويستهدف التعديل تحسين إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، ورفع كفاءة أدوات السياسة النقدية، بما يعزز انتقال أثر القرارات النقدية إلى الأسواق.