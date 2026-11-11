ماذا تأكل بين الوجبات لحماية دماغك؟.. 6 خيارات بسيطة قد تحمي ذاكرتك مع التقدم في العمر

خبرني - لا تقتصر فوائد الوجبات الخفيفة على إشباع الجوع بين الوجبات الرئيسية، إذ يمكن أن تكون فرصة لإمداد الجسم بعناصر غذائية تدعم صحة الدماغ والذاكرة والتركيز.

وتشير أبحاث إلى أن تناول أطعمة غنية بالدهون الصحية والألياف والبروتين ومضادات الأكسدة قد يساعد في حماية خلايا الدماغ ودعم وظائفه مع التقدم في العمر. ورغم عدم وجود طعام واحد يعزز الذكاء بصورة فورية، فإن اختيار وجبات خفيفة متوازنة قد يكون جزءاً من نمط غذائي مفيد لصحة الدماغ.

ويستعرض تقرير نشره موقع "verywell health" ست وجبات خفيفة تدعم صحة الدماغ.

1. الزبادي اليوناني مع التوت الأزرق

يجمع هذا المزيج بين البروتين ومضادات الأكسدة، إذ يحتوي التوت الأزرق على مركبات الأنثوسيانين التي تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، بينما يوفر الزبادي اليوناني البروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع.

كما يحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة تدعم صحة الأمعاء، وتشير أبحاث إلى وجود تواصل بين الأمعاء والدماغ قد ينعكس على المزاج والوظائف الإدراكية.

2. حفنة من الجوز

يُعد الجوز من الخيارات الغذائية المفيدة لصحة الدماغ، لاحتوائه على حمض ألفا لينولينيك، وهو أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية النباتية.

وتسهم هذه الدهون في دعم وظائف الخلايا وتقليل الالتهاب، كما ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالمكسرات بفوائد محتملة لصحة الدماغ مع التقدم في العمر.

3. خبز الأفوكادو مع بذور القرع

توفر شريحة من خبز القمح الكامل المغطاة بالأفوكادو وبذور القرع مزيجاً من الألياف والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة.

ويحتوي الأفوكادو على الدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامينات "ب"، بينما توفر بذور القرع المغنيسيوم والزنك، وهما عنصران يشاركان في وظائف الجهاز العصبي. كما تساعد الحبوب الكاملة على توفير الطاقة بصورة أكثر استقراراً.

4. الحمص مع الخضراوات

بدلاً من تناول رقائق البطاطس أو الوجبات الخفيفة الغنية بالملح، يمكن اختيار الحمص مع شرائح الجزر والخيار والفلفل الملون.

فالحمص يوفر البروتين النباتي والألياف والمغنيسيوم، بينما تمد الخضراوات الجسم بفيتامينات ومركبات مضادة للأكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف التأكسدي.

5. السلمون المعلب مع بسكويت القمح الكامل

يُعد السلمون من أفضل المصادر الغذائية لأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تؤدي دوراً مهماً في بناء أغشية خلايا الدماغ ودعم وظائفها.

كما يوفر فيتامين "د" والبروتين، ويمكن تناوله مع بسكويت القمح الكامل للحصول على وجبة خفيفة متوازنة. ويرتبط تناول الأسماك الدهنية بانتظام بفوائد محتملة لصحة الدماغ، وتوصي الإرشادات الغذائية عموماً بتناول الأسماك مرتين أسبوعياً.

6. البيض المسلوق مع الفاكهة

لا يقتصر دور البيض على توفير البروتين، بل يحتوي أيضاً على الكولين، وهو عنصر غذائي يحتاج إليه الجسم لإنتاج مادة الأسيتيل كولين، وهي ناقل عصبي مهم للذاكرة والتعلم.

ويمكن تناول البيض المسلوق مع حصة من الفاكهة، مثل التوت أو البرتقال، للحصول على الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الخلايا.

عادات إضافية للحفاظ على صحة الدماغ

وإلى جانب اختيار الأطعمة المناسبة، تلعب العادات اليومية دوراً مهماً في الحفاظ على الوظائف الإدراكية. ومن أبرز الخطوات التي تساعد على ذلك، الحد من الأطعمة فائقة المعالجة والسكريات المضافة.

بالإضافة إلى شرب كمية كافية من الماء، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على نوم كافٍ، والحرص على التواصل الاجتماعي، وتجنب التدخين، ولا تغفل الفحوص الصحية ولا سيما متابعة ضغط الدم والسكر والكوليسترول.

وختاماً، فإن حماية صحة الدماغ لا تعتمد على طعام بعينه، بل على نمط حياة متوازن للحفاظ على الذاكرة والقدرات الذهنية مع التقدم في العمر.