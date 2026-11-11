إيران تتشدد: لا مفاوضات راهنة.. ومتمسكون بشروطنا

خبرني - فيما تتواصل المساعي الدبلوماسية لإبرام اتفاق بين واشنطن وطهران، خرج أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، بمواقف متشددة جديدة إزاء المفاوضات.

فقد قال رضائي إن بلاده طلبت من الولايات المتحدة تقديم رد واضح وصريح على شروطها، إلا أن واشنطن لم تقدم حتى الآن رداً من هذا القبيل، واصفاً الرد الأميركي بأنه "مخادع".

وأشار إلى عدم استمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن أو التحضير لعقد اجتماع في قطر، قائلاً: "لا نجري حالياً أي مفاوضات مع الأميركيين، ولا توجد في الوقت الراهن أي مفاوضات بيننا وبين واشنطن"، وفق ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.

كما نفى صحة التقارير التي تحدثت عن الترتيب لعقد لقاء بينه وبين نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، قائلاً إن هذه الأنباء "غير صحيحة إطلاقاً ولا أساس لها".

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد رضائي أن طهران لن تعيد فتحه قبل تنفيذ شروطها السبعة التي وصفها بأنها تمثل حقوق الشعب الإيراني، في تأكيد على تمسك بلاده بربط استئناف الملاحة في المضيق بتحقيق مطالبها.

تباين في المواقف الإيرانية

أتت تصريحات رضائي بعد يوم واحد من تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تزال تسعى إلى الحوار والتفاوض مع الولايات المتحدة، معتبراً أن المنطق يقتضي تجنب الحرب ما دامت إيران قادرة على انتزاع حقوقها عبر المفاوضات، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن بلاده لن "تستسلم أمام ممارسة القوة".

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك زخماً إيجابياً باتجاه التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، معتبراً أن طهران ترغب في إبرام اتفاق مع واشنطن، رغم عدم إعلانها ذلك صراحة.

كما تزامنت تصريحات رضائي مع تكثيف التحركات الدبلوماسية القطرية لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، إذ التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين، ترامب ونائبه جي دي فانس في البيت الأبيض، لبحث سبل دفع المفاوضات الأميركية الإيرانية.

كما جاءت هذه المواقف فيما كشفت مصادر مطلعة عن مقترح جديد أميركي قطري، شمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية في الحال. كما نص المقترح على عودة مفتشي الوكالة الذرية إلى إيران، والإفراج عن أصول إيرانية بقيمة بين 6 و9 مليارات دولار حال التوصل لاتفاق.

بيد أن طهران تتمسك بسبعة شروط قالت إنها تمثل أساساً لأي تفاهم مع واشنطن، من بينها وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

وتربط إيران استئناف المفاوضات وتنفيذ أي تفاهم بشأن مضيق هرمز باستجابة الولايات المتحدة لمطالبها، في حين تصر واشنطن على إدراج الملف النووي الإيراني ضمن أي مسار تفاوضي، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بشأن أولويات التفاوض وترتيب تنفيذ الالتزامات.