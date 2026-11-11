خبرني - أعلن القضاء الأميركي، الثلاثاء، توجيه الاتهام إلى ثلاثة "عملاء إيرانيين" يُشتبه في تورّطهم في مخطط مفترض لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية التي تستخدمها الولايات المتحدة لشنّ هجمات على إيران.

ووُجّهت الاتهامات إلى محمد باقر سعد داود السعدي ومحسن مهاجري ومحمد علي الحسني في ما يتعلق بالحادثة التي تعود إلى 27 أيلول، والتي تلاها سحب واشنطن قاذفات من القاعدة الجوية البريطانية وتوقيف أشخاص.

وكانت القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنجلترا تستخدمها الولايات المتحدة مركزا لشن ضربات بقاذفات على إيران، وكانت تضم حتى مغادرة القاذفات مؤخرا 12 طائرة من طراز B-1.