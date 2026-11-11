الغذاء والدواء الأميركية تحذر من أدوية التخسيس.. خطر نادر قد يهدد البصر

خبرني - أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) تحذيراً جديداً بشأن جميع الأدوية المنتمية إلى فئة GLP-1، المستخدمة لعلاج السكري من النوع الثاني وإنقاص الوزن، مطالبة الشركات المصنعة بإضافة معلومات عن احتمال زيادة خطر الإصابة بحالة نادرة في العين قد تؤدي إلى فقدان البصر بصورة مفاجئة.

ويتعلق التحذير بحالة تُعرف باسم "اعتلال العصب البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني" (NAION)، وتحدث نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى الجزء الأمامي من العصب البصري، وقد تسبب تراجعاً مفاجئاً في الرؤية يصل أحياناً إلى فقدان دائم للبصر.

وأكدت الهيئة أن العلاقة السببية بين هذه الأدوية والحالة لم تثبت حتى الآن، وأن الإصابة تظل نادرة، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC".



134 ألف مريض في مراجعة علمية

جاء القرار بعد مراجعة تجارب سريرية وبيانات مرضى ودراسات منشورة. وشمل أحد التحليلات 126 تجربة سريرية شارك فيها أكثر من 134 ألف شخص، ورصد 6.4 حالة إصابة باعتلال العصب البصري لكل 100 ألف سنة من متابعة المرضى الذين استخدموا أدوية GLP-1، مقابل 3.8 حالة بين مستخدمي علاجات أخرى أو المشاركين الذين تلقوا علاجاً وهمياً.

كما حددت الهيئة 15 حالة محتملة، منها 10 بين مستخدمي أدوية GLP-1 وخمس حالات بين من تلقوا علاجاً وهمياً. وسجلت حالات مرتبطة بجميع المنتجات المتاحة حالياً من هذه الفئة، وفقاً للهيئة.

هل تشمل التحذيرات أوزمبيك وويغوفي ومونجارو؟

يشمل الإجراء جميع الأدوية المنتمية إلى فئة GLP-1، ومن بينها أوزمبيك وويغوفي من إنتاج شركة "نوفو نورديسك"، ومونجارو وزيبباوند من إنتاج شركة "إيلي ليلي".

وقالت "نوفو نورديسك" إنها لا تزال ترى أن البيانات المتاحة لا تثبت وجود علاقة سببية بين أدويتها والحالة، مؤكدة ثقتها في التوازن بين فوائد العلاج ومخاطره.

وتجدر الإشارة إلى أن مرض السكري نفسه يُعد أحد عوامل الخطر المعروفة للإصابة باعتلال العصب البصري، ما يصعّب تحديد ما إذا كانت الحالات المسجلة مرتبطة بالأدوية أم بالحالة الصحية الأساسية للمرضى.

دراسات ترصد زيادة محتملة في الخطر

أظهرت دراسات رصدية أخرى ارتفاعاً محتملاً في خطر الإصابة بهذه الحالة بين مستخدمي أدوية GLP-1. ووجدت بيانات المرضى زيادة ذات دلالة إحصائية مقارنة بمستخدمي أدوية مثبطات إنزيم DPP-4، لكنها لم ترصد زيادة مماثلة عند المقارنة بمستخدمي مثبطات SGLT-2، وهي فئة علاجية تضم أدوية مثل "جارديانس" و"فاركسيجا".

ومع ذلك، أشارت الهيئة إلى أن الدراسات الرصدية أظهرت بصورة متكررة ارتفاع الخطر لدى مرضى السكري من النوع الثاني الذين بدأوا العلاج بأدوية GLP-1، مقارنة بمن بدأوا العلاج بفئات دوائية أخرى.

فوائد العلاج في مقابل المخاطر

رغم التحذير الجديد، تتمتع أدوية GLP-1 بفوائد تتجاوز إنقاص الوزن وضبط سكر الدم، إذ أظهرت الدراسات فوائد تتعلق بصحة القلب والكلى، وقد تساعد في علاج انقطاع التنفس أثناء النوم.

لكن بعض هذه الأدوية يحمل بالفعل تحذيرات قوية بشأن احتمال الإصابة بأورام الغدة الدرقية. فقد أظهرت تجارب على القوارض أن مادتي سيماجلوتايد، الموجودة في "أوزمبيك" و"ويغوفي"، وتيرزيباتايد، الموجودة في "مونجارو"، قد تسببان أوراماً في خلايا الغدة الدرقية، بينما لا يزال غير معروف ما إذا كان هذا التأثير ينطبق على البشر.

النشرات الدوائية تحذيرات بشأن اعتلال الشبكية السكري

كما تتضمن النشرات الدوائية تحذيرات بشأن اعتلال الشبكية السكري، وهي حالة تنتج عن تلف الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين بسبب ارتفاع سكر الدم، وقد تؤدي إلى تشوش الرؤية وصعوبة الرؤية في الإضاءة المنخفضة، وصولاً إلى فقدان البصر.

وفي تجربة استمرت عامين وشملت مرضى السكري من النوع الثاني المعرضين لمخاطر قلبية مرتفعة، سُجلت مضاعفات اعتلال الشبكية لدى 3% من مستخدمي "أوزمبيك"، مقابل 1.8% ممن تلقوا علاجاً وهمياً.

تحذيرات أوروبية سبقت القرار الأميركي

لم يكن التحذير الأميركي الأول من نوعه، إذ أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية في يونيو 2025 أن اعتلال العصب البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني يُعد أثراً جانبياً نادراً جداً لأدوية سيماجلوتايد، وقد يصيب ما يصل إلى شخص واحد من كل 10 آلاف مستخدم.

وأوصت الوكالة بتحديث المعلومات الدوائية الخاصة بـ"أوزمبيك" و"ويغوفي" و"ريبيلسوس"، كما أصدرت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية تحذيراً مماثلاً في فبراير الماضي.

لكن التحذيرات الأوروبية والبريطانية ركزت على الأدوية المحتوية على سيماجلوتايد، بينما يمتد القرار الأمريكي الجديد ليشمل جميع أدوية GLP-1.

ماذا يعني ذلك للمرضى؟

لا يعني التحذير أن مستخدمي هذه الأدوية سيصابون بفقدان البصر، لكنه يؤكد أهمية الانتباه إلى أي تغير مفاجئ في الرؤية وطلب التقييم الطبي العاجل عند حدوثه، مع عدم إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب.