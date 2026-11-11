قوة يونيفيل تعلن تعرض إحدى دورياتها لإطلاق رصاص في جنوب لبنان

خبرني - أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) الثلاثاء، أن دورية تابعة لها تعرضت لإطلاق رصاص في جنوب لبنان، من دون تسجيل إصابات، داعية السلطات اللبنانية إلى فتح تحقيق.

وقالت القوة الدولية التي ينتهي تفويضها في لبنان أواخر العام الحالي، في بيان، إن الدورية "تعرضت لإطلاق نحو 12 رصاصة بالقرب من وادي جيلو. وبعد رصد وميض فوهة السلاح، ردّت الدورية بإطلاق النار، فتوقف الشخص عن إطلاق النار".

ودعت الحكومة اللبنانية إلى "المبادرة سريعا إلى فتح تحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن هذا الاعتداء ومحاسبتهم".

وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، توقف قوات يونيفيل أنشطتها في 1 كانون الثاني 2027 مع انتهاء تفويضها في نهاية العام، وتبدأ سحب قواتها التي يبلغ عديدها نحو 7500 عنصر من قرابة 50 دولة.

وجددت القوة التذكير بـ"الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي على جميع الأطراف بضمانة سلامة وأمن الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات" منددة بالهجمات المتعمدة على حفظ السلام.

وأجمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع خلال اجتماعهم في باريس الثلاثاء، على "ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني" في جنوب لبنان بعد انسحاب القوة الدولية، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن ثمة توافقا واسعا على ضرورة التوصل إلى "هيكلية أمنية جديدة" في المنطقة.

وتنتشر يونيفيل في جنوب لبنان منذ العام 1978، وتقوم بدور قوة فصل بين لبنان وإسرائيل.

ومنذ وقف إطلاق النار الذي أنهى في تشرين الثاني 2024 حربا بين إسرائيل وحزب الله، تساند الجيش اللبناني الذي كلفته الحكومة تطبيق خطة لنزع سلاح الحزب.

ورغم إعلان وقف لإطلاق النار في حزيران ، تواصل إسرائيل شن غارات وتنفيذ عمليات نسف وتفجير في جنوب لبنان، حيث تحتل شريطا حدوديا يصل عمقه إلى نحو عشرة كيلومترات، في وقت لم يستكمل الجيش اللبناني بعد انتشاره في كامل المنطقة.