القائمة العربية الموحدة: نسعى للمشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل وإسقاط حكومة نتنياهو

خبرني - قال رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة في الكنيست وليد الهواشلة، الثلاثاء، إن الأحزاب العربية حققت قوة انتخابية غير مسبوقة بحصولها على 19 مقعدا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتمثل في استثمار هذه القوة لتحقيق مصالح المجتمع العربي والتأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وأضاف الهواشلة، أن الأحزاب العربية انتقلت من مرحلة تحقيق الزخم الانتخابي إلى مرحلة ترجمة المقاعد إلى مكاسب ملموسة للمجتمع العربي، مشيرا إلى أن الهدف الأول للقائمة يتمثل في إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضح أن القائمة العربية الموحدة تسعى إلى المشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل، مستندة إلى القوة السياسية التي أفرزتها الانتخابات، لافتا إلى وجود اتصالات مع بعض رؤساء الأحزاب، في ظل عقبات وتحديات، من بينها تحريض نتنياهو على الأحزاب العربية.

وأشار إلى أن القائمة تستهدف تحقيق مكاسب للمجتمع العربي في قضايا العنف والجريمة وهدم المنازل والميزانيات، مؤكدا أن الأحزاب العربية لا يمكن تجاوز قوتها السياسية.

وبشأن تجربة مشاركة القائمة العربية الموحدة في حكومة التغيير عام 2021، قال الهواشلة إن المشاركة في الائتلاف تختلف عن البقاء في المعارضة، مشيرا إلى انخفاض نسبة العنف والجريمة في المجتمع العربي بنسبة 17% خلال 14 شهرا من عمر الحكومة السابقة.



وأضاف أنه لم تكن هناك عمليات هدم لبيوت مسكونة في منطقة النقب خلال تلك الفترة، على عكس ما يجري حاليا من عمليات هدم طالت آلاف القرى والأحياء والبيوت، إضافة إلى هدم عشرات المساجد في المنطقة.

وقال إن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ظلما وإجحافا وتطرفا، وتجاهلا لقضايا العنف والجريمة وهدم المنازل، معتبرا أن هناك فرقا كبيرا بين التعامل مع المجتمع العربي خلال حكومة التغيير والتعامل معه في ظل حكومة نتنياهو.

وفيما يتعلق بالمشهد السياسي والمفاوضات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وصف الهواشلة الخيارات السياسية في إسرائيل بأنها تقع بين "السيئ والأسوأ"، مؤكدا أن القائمة لا تستطيع الوقوف على الحياد أو رفع الراية البيضاء، وأنها تسعى إلى استثمار كل الوسائل المتاحة لتحقيق إنجازات للمجتمع العربي والتخفيف من معاناة أبنائه.

وأشار إلى أن القائمة تسعى إلى تغيير المعادلات السياسية في إسرائيل، دون الجزم بإمكانية تحقيق ذلك، مضيفا أن هدفها أيضا التخفيف من حدة التوتر ومعاناة المجتمع العربي.

وحول شروط التعاون مع حزب أيزنكوت، ولا سيما الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية، قال الهواشلة إن هذا الملف لم يناقش حتى الآن، وإن كثيرا مما ينشر في وسائل الإعلام بشأنه غير واضح وغير صحيح.

وأوضح أن طاقم المفاوضات في القائمة العربية الموحدة لم يجر مفاوضات رسمية مع الأحزاب بسبب تعنت ليبرمان، مشيرا إلى أن أي نقاش بشأن هذه الملفات سيعرض على هيئات القائمة العربية الموحدة.

وأكد أن القائمة تسير وفق ما يريده الجمهور العربي، الذي يبحث عن حلول للأزمات، مشددا على وجود قضايا لا يمكن التنازل عنها، وأن الأحزاب الأخرى مطالبة بالاعتراف بقوة الأحزاب العربية والتعامل معها بصورة مختلفة.

وقال إن المطالب ستشمل وقف عمليات هدم المنازل، وإيجاد حلول لقضايا الجريمة، وتوفير الميزانيات للمجتمع العربي، مؤكدا أن استمرار المفاوضات سيكون مرتبطا بقبول الأحزاب بهذه المطالب.

وأضاف أن قضايا المجتمع العربي ستطرح على طاولة المفاوضات بكل ثبات وقوة، استنادا إلى القوة التصويتية التي منحها الجمهور العربي للأحزاب، لافتا إلى أن الجمهور هو من يقرر في نهاية المطاف.

وفيما يتعلق بالمواقف من القضية الفلسطينية وما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة والمسجد الأقصى، قال الهواشلة إن القائمة العربية الموحدة تؤيد حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما تتمسك بالإبقاء على الوضع القائم التاريخي في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد أن هذه المواقف تمثل ثوابت لدى القائمة العربية الموحدة، مشيرا إلى أن القائمة لا تريد استباق الأحداث بشأن التطورات السياسية المقبلة، وتسعى إلى مواصلة المفاوضات وفرض القوة السياسية العربية في المرحلة القادمة.