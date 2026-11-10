السعودية وأميركا تعززان التعاون الاقتصادي باتفاقية جديدة بين الغرف التجارية

خبرني - وقّع اتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وتوسيع فرص التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة الأعمال (B20)، التي تستضيفها العاصمة الأميركية واشنطن.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال جلسة بعنوان "الابتكار السعودي الأميركي: من الرؤية إلى القيمة"، التي نظمتها غرفة التجارة الأميركية، بمشاركة نائب رئيس البعثة في سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأميركية نواف بن خالد العيسى، والأمين العام لاتحاد الغرف السعودية سلطان بن محمد المسلّم، وعدد من مسؤولي غرفة التجارة الأميركية وممثلي الشركات وقطاع الأعمال.

وأكد العيسى، خلال كلمته التي ألقاها، عمق العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الشراكة بين البلدين شهدت تطوراً متواصلاً، وانتقلت من القطاعات التقليدية إلى مجالات جديدة تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية، في ظل التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقّع اتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وتوسيع فرص التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة الأعمال (B20)، التي تستضيفها العاصمة الأميركية واشنطن.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال جلسة بعنوان "الابتكار السعودي الأميركي: من الرؤية إلى القيمة"، التي نظمتها غرفة التجارة الأميركية، بمشاركة نائب رئيس البعثة في سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأميركية نواف بن خالد العيسى، والأمين العام لاتحاد الغرف السعودية سلطان بن محمد المسلّم، وعدد من مسؤولي غرفة التجارة الأميركية وممثلي الشركات وقطاع الأعمال.

وأكد العيسى، خلال كلمته التي ألقاها، عمق العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الشراكة بين البلدين شهدت تطوراً متواصلاً، وانتقلت من القطاعات التقليدية إلى مجالات جديدة تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية، في ظل التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".