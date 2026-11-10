تحديث مفاجئ للهاتف ينتهي بكارثة.. أردني يستيقظ على اختفاء 18 ألف دينار من حساباته

خبرني - اشتكى مواطن أردني يدعى عودة من فقدان نحو 18 ألف دينار من حساباته البنكية، تضمنت وديعة مالية تتجاوز قيمتها 17 ألف دينار، إثر سلسلة عمليات تحويل مالي جرت دون علمه أو موافقته، طالباً الجهات الرسمية بالتحقيق العاجل وتحديد المسؤولية عن الأموال المفقودة التي تمثل شقى عمره ومدخرات أسرته.

وجاءت تفاصيل الحادثة خلال اتصال هاتفي للمواطن عبر إذاعة "عين"، حيث أوضح أنه فوجئ أثناء وجوده في العمل يوم جمعة بظهور تحديث تلقائي على شاشة هاتفه الذكي دون أن يطلب إجراءه.

وأشار إلى أنه ترك الهاتف جانباً لحين انتهاء التحديث، ليكتشف لاحقاً أن رصيده البنكي أصبح صفراً بعد فك الوديعة وتنفيذ نحو 15 عملية تحويل مالي عبر خدمة «كليك» وتحويلات داخلية نحو محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء أردنية.

وأكد عودة أنه لم يقم بفتح أي روابط مشبوهة أو مشاركة بياناته المصرفية مع أي طرف، متسائلاً عن كيفية الوصول لحساباته وتنفيذ هذا الكم من العمليات رغم احتفاظه بهاتفه طوال الوقت.

وبين أنه تواصل فوراً مع البنك للإبلاغ وتجميد الحسابات وتقدم بشكوى رسمية لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، منتقداً رد البنك الذي اعتبره غير مسؤول عن المبالغ المفقودة، وهو ما يفتح باب التساؤلات الواسعة حول حدود مسؤولية المؤسسات المصرفية في حماية ودائع العملاء ومنع الاحتيال الإلكتروني.