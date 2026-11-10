بايدن يروي كواليس المكتب البيضاوي.. ترمب أغرقني بالمجاملات

خبرني - قال الرئيس الأمريكي السابق إن خليفته "بالغ في التودد" إليه خلال لقاء في المكتب البيضاوي عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن الرئيس دونالد ترامب شعر بالارتياح لانسحابه من سباق البيت الأبيض 2024.

وفي مذكراته المرتقب صدورها يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كشف بايدن تفاصيل الاجتماع الذي جمعه مع ترامب في المكتب البيضاوي بعد ثمانية أيام من انتخابات 2024 التي اضطر الرئيس السابق للانسحاب منها في مرحلة متأخرة، ليفسح المجال لنائبته كامالا هاريس لخوض السباق في ظل تزايد المخاوف بشأن عمره وحالته الصحية.

ورغم الهزيمة الساحقة التي مني بها الديمقراطيون بعد حملة انتخابية ساخنة، أشار بايدن إلى أن ترامب "بادر بالحديث على الفور، وفاجأني بنبرة ودودة للغاية، لدرجة أنني ظننت أنه ربما يمزح معي أو يتصنع ذلك" وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية التي أشارت إلى ما كتبه بايدن قائلا: "لقد وصل الأمر إلى حد المبالغة في التودد".

وبحسب بايدن فإن ترامب قال له "أتعلم يا جو، لولا السياسة، أعتقد أننا كنا سنصبح صديقين مقربين". وأضاف "نعم، لولا السياسة، لقضينا كل وقتنا في لعب الغولف معا" كما أشاد بأدائه في ملف خلق فرص العمل ووصفه بأنه "استثنائي".

وقال بايدن إنه كان "مذهولاً لدرجة أنه لم يستطع الرد". مضيفا "كان يحاول استمالتي" .وتابع "لم أفهم حقاً سبب محاولته التودد إلي بالإطراء، لذا قطعت عليه سيل المجاملات لأنتقل مباشرة إلى صلب الموضوع".

وفي كتابه الذي يحمل عنوان "عاهديني يا أمريكا"، ذكر بايدن أنه حين حاول مناقشة القضايا التي كان يعتقد أنها ستكون محور فترته الرئاسية، أبدى ترامب اهتماماً أكبر بالحديث عن شخصيات القادة الأجانب، "وكأننا نتبادل النميمة حول أشخاص في حفل عشاء".

وكتب بايدن (83 عاماً)، أنه كان يخشى أن تتعرض سياسات إدارته للإلغاء، حيث عمد ترامب إلى نقض العديد من قراراته منذ اليوم الأول.

كما انتقد بايدن بشدة تصرفات ترامب بعد ذلك بما في ذلك إصدار عفو عن نحو 1600 شخص ممن شاركوا في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 والتي وصفها بأنها كانت "تمردا".

وكتب بايدن إن هدف ترامب كان "البقاء في السلطة بعد أن صوت الشعب الأمريكي لإخراجه منها" وقال إن أفعاله "يجب ألا تُنسى أبداً"، بل يجب أن "تلاحقه إلى قبره".

كان بايدن الذي يتلقى حالياً علاجاً لسرطان البروستاتا قد خسر أمام ترامب في انتخابات 2024، وذلك بعد حملة انتخابية ثارت خلالها تساؤلات حول قدراته الذهنية وهو ما دفع الديمقراطيون للضغط عليه للانسحاب.

ويصدر كتاب بايدن في وقت تمكن فيه الديمقراطيون من الفوز بأغلبية في كل من مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي.

ومع ذلك يظل إرث بايدن مثيراً للجدل؛ إذ ينتقده العديد من الديمقراطيين بسبب دعمه لإسرائيل خلال حربها على غزة وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، فضلاً عن المشكلات القانونية التي يواجهها ابنه هانتر.