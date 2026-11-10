الزواهرة يُهدي الأردن أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاته بدورات الألعاب الأولمبية للشباب

خبرني - حقق لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، عبدالله الزواهرة، الأربعاء، إنجازا تاريخيا بتتويجه بالميدالية الذهبية في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقامة في العاصمة السنغالية داكار.

ونجح الزواهرة في إهداء الأردن أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاته بدورات الألعاب الأولمبية للشباب، كما أضاف الميدالية الثانية للبعثة الأردنية في النسخة الحالية، بعد فضية لاعبة المنتخب الوطني للجودو، هدى وشاح.

وجاء تتويج الزواهرة بالميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 63 كغم، بعد أن قدم أداءً مميزاً وحقق أربعة انتصارات متتالية، ليعتلي منصة التتويج عن جدارة واستحقاق.

واستهل الزواهرة مشواره بالفوز على اللاعب الأوروغوياني رودريغو فارييتي دا سيلفا بنتيجة 2-0، قبل أن يتجاوز اللاعب الليبي وليد محمد في الدور ربع النهائي بدات النتيجة.

وواصل الزواهرة تألقه في الدور نصف النهائي، محققا الفوز على اللاعب الألماني نيكولاي يوما سبار بنتيجة 2-0، ليتأهل إلى المباراة النهائية، التي حسمها لصالحه أمام اللاعب المكسيكي غييرمو مانويل كورتيس لاباستيدا بنتيجة 2-1، ويتوج بالميدالية الذهبية التاريخية.

من جانبها، أنهت لاعبة المنتخب الوطني، ليان الرواشدة، مشاركتها في منافسات وزن تحت 55 كغم بخسارتها أمام اللاعبة السنغالية ماري سار في الدور ربع النهائي، فيما ودعت زميلتها زينب بصيلة منافسات وزن تحت 63 كغم من الدور ذاته، بعد خسارتها أمام اللاعبة الإيرانية عسل غولتبه.

ويستكمل المنتخب الوطني للتايكواندو مشاركته في الدورة، الخميس، من خلال اللاعب أحمد الدهامشة، الذي سيخوض منافسات وزن تحت 73 كغم.