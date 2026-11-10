تظنه صحياً لكنه يرفع سكر الدم.. احذر هذا المشروب الشائع

خبرني - قد تلجأ إلى مشروبات البروتين في فترة ما بعد الظهر لتعويض الطاقة أو الحصول على جرعة إضافية من البروتين، معتقداً أنها خيار صحي بعيداً عن المشروبات الغازية المحلاة. لكن بعض هذه المنتجات قد يحمل مفاجأة غير سارة، إذ يمكن أن يحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم.

ولا تقتصر المشكلة على مخفوقات البروتين، فبعض عصائر الفاكهة الطبيعية قد تسبب الارتفاع نفسه، رغم الاعتقاد الشائع بأنها بديل صحي للمشروبات المحلاة، بحسب تقرير نشره موقع "verywell health".



مخفوقات البروتين قد ترفع سكر الدم

تحذر راشيل بيساه-بولاك، أستاذة الطب السريري واختصاصية الغدد الصماء في كلية الطب بجامعة نيويورك غروسمان، من التركيز على كمية البروتين وحدها عند اختيار هذه المشروبات، مشيرة إلى أهمية الانتباه أيضاً إلى محتوى السكر المضاف.

وتوضح أن بعض مخفوقات البروتين الجاهزة قد تحتوي على سكر يفوق الموجود في المشروبات الغازية التقليدية، ولذلك ينبغي قراءة الملصق الغذائي بعناية.

ويشير مدير قسم الغدد الصماء في مستشفى جامعة ستاتن آيلاند التابع لشبكة نورثويل الصحية، فيليب أوتربيك، إلى أن المشروبات التي تحتوي على 30 إلى 50 غراماً من السكر المضاف تستدعي الانتباه، خصوصاً أن بعض المنتجات تحتوي أيضاً على كميات مرتفعة من الكربوهيدرات التي يحولها الجهاز الهضمي إلى جلوكوز.

مخاطر تصل إلى الوفاة

ولا تقتصر مخاطر الإفراط في السكر المضاف على ارتفاع سكر الدم، إذ وجدت دراسة نُشرت عام 2014 أن الأشخاص الذين حصلوا على 10% إلى 24.9% من سعراتهم الحرارية من السكريات المضافة سجلوا ارتفاعاً بنسبة 30% في خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بمن حصلوا على أقل من 10% من سعراتهم منها.

عصائر الفاكهة الطبيعية ليست دائماً الخيار الأفضل

قد يبدو عصير الفاكهة الطبيعي بديلاً صحياً للمشروبات المحلاة، لكن محتواه المرتفع من السكريات الطبيعية قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع سريع في سكر الدم.

ويضرب أوتربيك مثالاً بعصير العنب الطبيعي غير المحلى، إذ يحتوي الكوب الواحد منه على أكثر من 35 غراماً من السكريات.

وتنصح بيساه-بولاك بتناول الفاكهة كاملة بدلاً من عصرها، سواء كانت تفاحاً أو برتقالاً، لأنها تحتفظ بكمية أكبر من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، كما تساعد الألياف على إبطاء امتصاص السكر.

انتبه إلى كمية الكربوهيدرات في مشروباتك

لا يعتمد تأثير المشروبات في سكر الدم على السكر المضاف وحده، بل تؤدي الكمية الإجمالية للكربوهيدرات في النظام الغذائي دوراً مهماً أيضاً.

وينصح أوتربيك باختيار الفواكه الغنية بالألياف عند إعداد العصائر والمخفوقات، لأن الألياف تساعد على إبطاء امتصاص السكر.

كما تحذر بيساه-بولاك من أن تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات، مثل الخبز والمعكرونة ومشروبات البروتين المحلاة، قد يتبعه شعور بالتعب، نتيجة التغيرات السريعة في مستويات الغلوكوز والإنسولين.

كيف تحضّر مخفوق بروتين لا يرفع السكر سريعاً؟

بدلاً من الاعتماد على المنتجات الجاهزة، تقترح بيساه-بولاك إعداد مخفوق البروتين في المنزل باستخدام مكونات غير محلاة، مثل الزبادي اليوناني وحليب الصويا أو اللوز.

ويمكن إضافة مسحوق البروتين وكمية صغيرة من التوت وبذور الشيا، للحصول على البروتين والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع، مع تجنب الشراب المحلى والسكريات المضافة.

خيارات أفضل

أما إذا كنت تبحث عن مشروب منعش بعد الظهر، فيمكنك اختيار الماء أو المياه الغازية غير المحلاة، أو المشروبات الغازية الخالية من السكر عند الرغبة في الحصول على الكافيين.

وينبغي ألا تنخدع بالعبارات التسويقية التي تصف المشروب بأنه غني بالبروتين أو طبيعي؛ فقراءة الملصق الغذائي والتحقق من كمية السكر المضاف والكربوهيدرات تساعدك على اختيار مشروبات أفضل لصحة سكر الدم.