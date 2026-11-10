المنتخب الوطني تحت 20 يواجه إندونيسيا وديا في معسكر أنطاليا

خبرني - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما نظيره الإندونيسي وديا، عند الساعة الثالثة والنصف من عصر الأربعاء، على ملعب مجمع أمير، ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة أنطاليا التركية، استعدادا للمشاركة في النهائيات الآسيوية المقررة في الصين خلال آذار 2027.

وأجرى المنتخب، الثلاثاء، تدريبه الأخير على ملعب هني أنطاليا، بقيادة المدرب إبراهيم حلمي، لوضع اللمسات الفنية والبدنية قبل مواجهة إندونيسيا.

ويستمر المعسكر حتى 15 تشرين الثاني الحالي، ويتخلله لقاء ودي آخر أمام المنتخب الأميركي، السبت 14 من الشهر ذاته.

ويهدف الاتحاد الأردني لكرة القدم، من خلال إقامة المعسكرات التدريبية وتنظيم المباريات الودية، إلى رفع جاهزية المنتخب الوطني ت20 وتوفير أفضل ظروف الإعداد قبل خوض النهائيات الآسيوية المقبلة.