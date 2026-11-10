هل تساعد بذور اليقطين على خفض ضغط الدم؟.. إليك ما تكشفه الدراسات

خبرني - قد تكون بذور اليقطين، المعروفة أيضاً باسم بذور القرع، إضافة بسيطة ومفيدة إلى النظام الغذائي، بفضل احتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية. وتشير بعض الأدلة إلى أن تناول كمية معتدلة منها يومياً قد يساعد على ضبط ضغط الدم، لا سيما بفضل غناها بالمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.

ومع ذلك، لا تزال الدراسات التي تبحث تأثير بذور اليقطين نفسها في ارتفاع ضغط الدم محدودة، لذلك لا يمكن اعتبارها علاجاً بديلاً للأدوية أو التوصيات الطبية، بحسب تقرير نشره موقع "Verywell health".



كيف تساعد بذور اليقطين على ضبط ضغط الدم؟

قد تسهم بذور اليقطين في دعم مستويات ضغط الدم بفضل محتواها من المغنيسيوم، الذي يرتبط بانخفاض طفيف في قراءات الضغط، فضلاً عن ارتباط الحصول على كميات كافية منه بتراجع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وتوصي طبيبة القلب جوانا كونتريراس، من مستشفى ماونت سيناي فوستر للقلب، بتناول نحو 30 غراماً من بذور اليقطين المقشرة والنيئة يومياً، أي ما يعادل حفنة صغيرة.

وتوضح كونتريراس أن المغنيسيوم يلعب دوراً مهماً في تنظيم ضغط الدم، لأنه يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء، كما تحتوي بذور اليقطين على دهون غير مشبعة، مثل حمض اللينوليك، الذي لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

المغنيسيوم ومضادات الأكسدة يدعمان صحة القلب

تحتوي بذور اليقطين على مضادات أكسدة قد تعزز صحة الجهاز القلبي الوعائي، وفقاً لجويس أوين هسياو، طبيبة القلب في "ييل ميديسن" والأستاذة المشاركة بكلية الطب في جامعة ييل.

وتشير إلى أن هذه المركبات قد تساعد على تقليل الالتهابات وزيادة إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يساهم في توسيع الأوعية الدموية، كما تحتوي البذور على أحماض دهنية أوميغا 3 قد تساعد على رفع مستويات الكوليسترول الجيد.

تقليل مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية

وتدعم الألياف الموجودة في بذور اليقطين صحة القلب أيضاً، إذ ترتبط الألياف القابلة للذوبان بالأحماض الصفراوية أو الكوليسترول داخل الأمعاء، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وقد ينعكس ذلك إيجاباً على مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية.

لكن المغنيسيوم يظل من أبرز العناصر المرتبطة بتأثير بذور اليقطين المحتمل في ضغط الدم؛ إذ يساعد على إرخاء العضلات الملساء في جدران الأوعية الدموية، من خلال الحد من دخول الكالسيوم إلى خلاياها. فعندما يدخل الكالسيوم إلى هذه الخلايا، يحفز انقباضها، بينما يساعد المغنيسيوم على الحد من هذا التأثير، ما يسمح بتمدد الأوعية الدموية وانخفاض الضغط. كما يساهم المغنيسيوم في تنظيم توازن الملح والماء داخل الكلى، وهو ما قد يساعد على استقرار مستويات ضغط الدم.

طرق بسيطة لإضافة بذور اليقطين إلى وجباتك

يمكن إضافة البذور النيئة بسهولة إلى النظام الغذائي، سواء مع الشوفان المنقوع أو الزبادي في وجبة الإفطار، أو إلى السلطات في وجبة الغداء، كما يمكن استخدامها في إعداد المافن وألواح الغرانولا.

ويوصى باختيار الزبادي اليوناني السادة الغني بالبروتين، وإضافة بذور اليقطين إليه بدلاً من الأنواع المحلاة، للحصول على مذاق وقوام دون إضافة كميات كبيرة من السكر، وهي خطوة قد تكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص المصابين بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم.

ورغم الفوائد المحتملة، لا تزال الأدلة العلمية على قدرة بذور اليقطين نفسها على خفض ضغط الدم محدودة.