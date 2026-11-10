استشهاد 7 فلسطينيين بينهم أب وابنه في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

خبرني - استشهد سبعة فلسطينيين على الأقل، بينهم فتى يبلغ 13 عاما ووالده، في غارات جوية ونيران إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤولون في القطاع الصحي.

وقال مسعفون إن فادي رجب وابنه أبو بكر استشهدا في غارة جوية استهدفت سطح مأوى للنازحين في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني ثالث في غارة إسرائيلية قرب مدرسة في حي الدرج بالمدينة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين في المنطقتين، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي جنوب القطاع، أفاد مسعفون باستشهاد فلسطيني بنيران إسرائيلية في خان يونس.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مسبكا للمعادن في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وفق المسعفين، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع خلال اليوم إلى سبعة على الأقل.

وتأتي هذه الهجمات في وقت لا يزال فيه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة العام الماضي يواجه عراقيل، إذ لم يحرز تقدم يذكر في جهود إعادة إعمار القطاع، كما لم يتوصل المفاوضون إلى اتفاق بشأن شروط نزع سلاح حركة حماس أو انسحاب القوات الإسرائيلية التي تسيطر على نحو ثلثي مساحة غزة، وتصدر أوامر للسكان بمغادرة مناطق فيها.

وأفاد مسؤولون صحيون في غزة باستشهاد ما لا يقل عن 1600 فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تقول إسرائيل إن أربعة من جنودها قتلوا خلال الفترة ذاتها.

وتقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من 74 ألف فلسطيني استشهدوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أعقبت هجوما شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، وأسفر، وفق السلطات الإسرائيلية، عن مقتل نحو 1200 شخص.