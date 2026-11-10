السودان.. انشقاق قياديين بارزين عن الدعم السريع

خبرني - أعلن قياديان بارزان في حركة "تمازج" السودانية، الثلاثاء، انشقاقهما عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى الجيش السوداني، بعد تحالف استمر منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وشمل الانشقاق قائد الجبهة الثالثة في الحركة، اللواء حمدان بشير حامد، ونائبه العقيد عمر عوض هارون، في تطور جديد داخل صفوف القوات المتحالفة مع الدعم السريع.

اعتذار للشعب السوداني

وفي مقطع مصور، أعلن اللواء حمدان بشير حامد انشقاقه الكامل عن قوات الدعم السريع، مؤكداً انحيازه إلى القوات المسلحة السودانية.

وقدم بشير اعتذاراً للشعب السوداني عن الأخطاء التي ارتُكبت خلال فترة تحالفه مع الدعم السريع، الذي بدأ مع اندلاع الحرب بين الجيش والقوات في 15 أبريل 2023.

كما دعا رفاقه في السلاح إلى اتخاذ الخطوة نفسها، والانشقاق عن الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني.

ولم يتضمن الإعلان تفاصيل عن أعداد المقاتلين الذين قد ينضمون إلى بشير، أو المواقع التي كانت تخضع لقيادته قبل الانشقاق.

نائب قائد الجبهة يعلن انحيازه للجيش

وفي السياق ذاته، أعلن العقيد عمر عوض هارون، نائب قائد الجبهة الثالثة في حركة "تمازج"، انشقاقه عن الدعم السريع وانحيازه الكامل إلى الجيش.

ويشغل هارون أيضاً منصب عمدة قبيلة المسيرية للتعبئة والاستنفار، وفق المعلومات الواردة بشأن إعلان انشقاقه.



نائب قائد الجبهة يعلن انحيازه للجيش

وفي السياق ذاته، أعلن العقيد عمر عوض هارون، نائب قائد الجبهة الثالثة في حركة "تمازج"، انشقاقه عن الدعم السريع وانحيازه الكامل إلى الجيش.

ويشغل هارون أيضاً منصب عمدة قبيلة المسيرية للتعبئة والاستنفار، وفق المعلومات الواردة بشأن إعلان انشقاقه.

ويأتي إعلان القياديين في ظل استمرار الحرب السودانية التي اندلعت في أبريل 2023، وما رافقها من تحالفات بين أطراف مسلحة مختلفة.

ولم تتضح بعد التداعيات العسكرية المباشرة للانشقاقين، أو ما إذا كانا سيؤديان إلى انتقال مجموعات من المقاتلين إلى صفوف الجيش. كما لم يصدر، وفق المعلومات المتاحة، تعليق من قوات الدعم السريع على إعلان القياديين.