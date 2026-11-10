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الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما

  • 10 نوفمبر 2026
  • 22:06
الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما

خبرني - اتهمت الجزائر الثلاثاء، المغرب بتعمد تلويث مجارٍ مائية تغذي سدا رئيسيا قرب حدودهما المشتركة، فيما وصف وزير الداخلية إبراهيم مراد هذا الأمر بـ"الهجوم الممنهج"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (وأج).

وقال مسؤولون جزائريون توجهواإلى منطقة قريبة من الحدود في ولاية تلمسان في غرب البلاد، إن مياها ملوثة قادمة من المغرب المجاور تتدفق إلى سد حمام بوغرارة، الذي يُعد موردا مائيا حيويا في المنطقة.

وأكد مراد، الذي ترأس وفدا وزاريا لمعاينة المنطقة، أن "هذه الظاهرة ليست ببريئة وتعتبر هجوما ممنهجا".

وأردف "سيتم رفع هذه الانشغالات للسلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير اللازمة بمعية الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

من جانبه، صرح كريم عرب رئيس المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في الجزائر، بأن التحليلات كشفت عن وجود ملوثات شملت النترات والأمونيا والمعادن الثقيلة.

ونقلت الوكالة عنه قوله إن "الوضعية البيئية للسد مقلقة للغاية".

ولم تعلق السلطات المغربية فورا على هذه التصريحات.

وبحسب دراسة أُجريت في العام 2021، تبلغ الطاقة الاستيعابية للسد 177 مليون متر مكعب، ويلبي حاجة أكثر من 1,2 مليون شخص في المنطقة من المياه.

ووصف برلمانيون جزائريون القضية بأنها "اعتداء عابر للحدود"، داعين إلى رفعها أمام الهيئات والمحاكم الدولية، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.

وفي العام 2021، قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط بعد سنوات من التوتر بسبب النزاع في الصحراء الغربية، علما أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994.

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