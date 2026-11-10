الطيبي يتوعد بتحجيم نتنياهو

خبرني - أكد رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي أن كتلته سيكون لها تأثير كبير في عمل لجان الكنيست خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن هدفها الأول يتمثل في إبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن السلطة والعمل على إيجاد حكومة بديلة.

وقال الطيبي، في تصريحات لقناة "العربية/الحدث"، إن تحريض نتنياهو ضد المواطنين العرب في إسرائيل "سافر"، معتبراً أن رفض زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لعرب إسرائيل يحمل أبعاداً عنصرية.

وأضاف الطيبي أن نتنياهو لا يزال يريد تخريب نتائج الانتخابات، معتبراً أن سلوكه السياسي يعكس محاولاته للحفاظ على السلطة رغم نتائج الاقتراع.