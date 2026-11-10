ملتقى أردنيون في أيرلندا يعزز حضوره المؤسسي ويستكمل تشكيل هيئته الإدارية ولجانه المتخصصة

خبرني - في خطوة تعكس توجهه نحو العمل المؤسسي المنظم، أعلن ملتقى أردنيون في أيرلندا تشكيل هيئته الإدارية واللجنتين النسائية والقانونية، إلى جانب استكمال إجراءات تأسيسه وتسجيله رسمياً ككيان غير هادف للربح في جمهورية أيرلندا.

وجاء تشكيل الهيئة الإدارية على النحو الآتي:

أولاً: الهيئة الإدارية:

- شجاع محمد الخطاطبة – رئيساً.

- غالب يوسف غريز – نائباً للرئيس.

- أحمد فتحي الدقامسة – ناطقاً إعلامياً.

- رامز تحسين الحسينات – أميناً للسر.

- غيث فايز الزعبي – أميناً للصندوق.

ثانياً: اللجنة النسائية:

- مريم النجار.

- فداء الطيطي.

- صفاء الخالدي.

ثالثاً: اللجنة القانونية:

المستشار - عماد موسى.

وأكد الملتقى أن هذا التشكيل يمثل خطوة مهمة نحو تطوير العمل الجماعي وتعزيز مشاركة أبناء الجالية الأردنية في المجالات الاجتماعية والثقافية والتطوعية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل لجان متخصصة في مختلف المجالات، بما يلبي احتياجات الأردنيين في أيرلندا، ويعزز مشاركتهم في العمل الاجتماعي والثقافي والرياضي والتطوعي، ويفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات الأردنية للمساهمة في خدمة ألأردنين وتطوير برامج الملتقى.

وفي سياق استكمال التأسيس، جرى إنجاز الإجراءات القانونية والتنظيمية بإشراف السيد عماد موسى، الرئيس التنفيذي لشركة Imad Mousa Business Services، التي تولت متابعة إجراءات التسجيل والحوكمة والامتثال القانوني والإداري وفق الأنظمة المعمول بها في أيرلندا.

ويطمح الملتقى إلى أن يشكل مظلة جامعة للأردنيين في أيرلندا، ومساحة للعمل المشترك وتعزيز الروابط بين أبناء الجالية، وترسيخ حضورهم الإيجابي في المجتمع الأيرلندي.

