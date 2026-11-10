هاتفك يمكنه تنبيهك عند سماع جرس الباب وبكاء الطفل وإنذار الحريق.. كيف تفعّل الميزة؟

خبرني - تتيح هواتف آيفون وأندرويد التعرف على أصوات محيطة وإرسال تنبيهات عند سماع أصوات مثل جرس الباب أو بكاء الأطفال أو صفارات الإنذار.

قد تنشغل بمشاهدة التلفزيون أو العمل باستخدام سماعات الرأس، فلا تنتبه إلى جرس الباب أو بكاء طفلك في الغرفة المجاورة. لكن هاتفك الذكي يمكنه مساعدتك في ملاحظة هذه الأصوات، من خلال ميزة مدمجة في آيفون وأخرى متاحة على هواتف أندرويد، تستخدم الميكروفون للتعرف على أصوات معينة وإرسال إشعارات عند اكتشافها.



وتندرج هذه الأدوات ضمن ميزات تسهيلات الاستخدام المصممة لمساعدة الأشخاص الصم وضعاف السمع على الانتباه إلى الأصوات المحيطة بهم، لكنها قد تكون مفيدة أيضًا لأي مستخدم يرغب في تلقي تنبيه عند سماع أصوات منزلية معينة.

وتختلف طريقة عمل الميزة بين النظامين؛ إذ توفر شركة أبل خاصية "Sound Recognition" على آيفون، بينما تقدم "غوغل" خاصية "Sound Notifications" على أجهزة أندرويد المتوافقة.

ما الأصوات التي يستطيع هاتفك التعرف عليها؟

تختلف قائمة الأصوات التي يمكن للهاتف اكتشافها بحسب نظام التشغيل.

على هواتف آيفون:

تستطيع ميزة "Sound Recognition" التعرف على أصوات محددة، من بينها جرس الباب وصفارات الإنذار وبكاء الأطفال، ثم إرسال إشعار إلى المستخدم عند رصد أحدها.

كما تتيح "أبل" ميزة إضافية لا توجد بالطريقة نفسها في أندرويد، وهي تدريب الهاتف على التعرف على صوت منبه أو جهاز منزلي أو جرس باب مخصص، إذا لم يكن ضمن الأصوات التي يتعرف عليها تلقائيًا.

ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا عند الرغبة في معرفة متى يصدر جهاز منزلي معين صوت تنبيه، أو عندما يكون للمنزل جرس باب بنغمة خاصة.

على هواتف أندرويد:

توفر "غوغل" قائمة أوسع من الأصوات التي يمكن للهاتف التعرف عليها من خلال ميزة "Sound Notifications"، وتشمل:

- إنذارات الدخان والحريق.

- صفارات الإنذار، مثل صفارات سيارات الشرطة.

- أصوات الأطفال، ومنها البكاء.

- نباح الكلاب.

- طرق الأبواب ورنين جرس الباب.

- أصوات تنبيه الأجهزة المنزلية.

- رنين الهواتف الأرضية.

- صوت المياه الجارية.

كما تسمح الميزة بإضافة أصوات مخصصة لبعض الأجهزة المنزلية، بحيث يتلقى المستخدم إشعارًا عندما يصدر أحدها صوت التنبيه الذي حدده.

كيف تفعّل ميزة "Sound Recognition" في آيفون؟

لا تحتاج إلى تنزيل تطبيق إضافي على آيفون، إذ يمكنك تشغيل الميزة من إعدادات الهاتف باتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق "Settings/الإعدادات".

- انتقل إلى "Accessibility/تسهيلات الاستخدام".

- اختر "Sound & Name Recognition/التعرف على الأصوات والاسم".

- اضغط على "Sound Recognition/التعرف على الأصوات"، ثم فعّل الخاصية.

اختر "الأصوات" ، وحدد الأصوات التي تريد أن يتعرف عليها الهاتف ويرسل تنبيهًا عند سماعها. وبعد تشغيل الميزة، قد يحتاج الهاتف إلى تنزيل الأصوات المتاحة أولًا قبل بدء التعرف عليها.

كيف تجعل آيفون يتعرف على صوت معين؟

إذا كان لديك جهاز يصدر تنبيهًا صوتيًا لا يتعرف عليه الهاتف تلقائيًا، يمكنك إعداد صوت مخصص باتباع الخطوات التالية:

- افتح الإعدادات، ثم "تسهيلات الاستخدام".

- انتقل إلى "التعرف على الأصوات والاسم"، ثم "التعرف على الأصوات".

- اضغط على "الأصوات".

- اختر "منبه مخصص" أو "جهاز منزلي أو جرس باب مخصص".

- أدخل اسمًا للصوت الذي تريد أن يتعرف عليه الهاتف.

ضع آيفون بالقرب من مصدر الصوت، مع تقليل ضوضاء الخلفية، ثم اضغط على "بدء الاستماع" واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

كيف تفعّل "Sound Notifications" في أندرويد؟

تتوفر ميزة "Sound Notifications" على هواتف Pixel وبعض هواتف أندرويد المدعومة بصورة مثبتة مسبقًا، بينما يمكن لمستخدمي الهواتف الأخرى تنزيل تطبيق "Live Transcribe & Notifications" من متجر Google Play، بحسب توافق الجهاز.

وتشير صفحة التطبيق على المتجر إلى أن متطلبات التوافق تبدأ من نظام أندرويد 12.

ويمكن تفعيل الميزة من خلال الخطوات التالية:

- افتح "Settings/الإعدادات" على هاتفك.

- انتقل إلى "Accessibility/إمكانية الوصول".

- اختر "Sound Notifications/الإشعارات الصوتية".

- اضغط على "Open Sound Notifications/فتح الإشعارات الصوتية" .

- امنح التطبيق صلاحية الوصول إلى الميكروفون والإشعارات.

- افتح إعدادات الميزة، ثم اختر "Sound types/أنواع الأصوات".

حدد الأصوات التي تريد أن يتعرف عليها الهاتف، مثل بكاء الأطفال أو جرس الباب أو إنذارات الحريق.

ويمكنك أيضًا اختيار الطريقة التي تريد أن تتلقى بها التنبيهات، إذ تسمح الميزة باستخدام اهتزاز الهاتف أو وميض ضوء الكاميرا عند اكتشاف أحد الأصوات المحددة.

ومن المزايا الإضافية في أندرويد إمكانية مراجعة قائمة بالأصوات التي اكتشفها الهاتف خلال الساعات الاثنتي عشرة السابقة، ما يساعدك على معرفة الأصوات التي ربما لم تنتبه إليها وقت حدوثها.

كيف تجعل هاتفك يلتقط الأصوات بصورة أفضل؟

للاستفادة من الميزة، تنصح "غوغل" بوضع الهاتف في منتصف الغرفة التي تريد مراقبة الأصوات فيها، والتأكد من عدم وجود وسادة أو كتاب أو أي شيء يحجب الميكروفون.

ومن الأفضل أيضًا تقليل الأصوات المرتفعة المحيطة، مثل صوت التلفزيون، حتى لا تتداخل مع الأصوات التي تريد من الهاتف اكتشافها.

وتشير "غوغل" إلى أن ميزة الإشعارات الصوتية تستمر في الاستماع إلى الأصوات المحيطة، ولذلك قد تستهلك قدرًا إضافيًا من طاقة البطارية.

هل تسجيل الأصوات المحيطة يهدد خصوصيتك؟

توضح "غوغل" أن الأصوات التي تلتقطها ميزة "Sound Notifications" تظل على الجهاز، ولا تُرسل التسجيلات الصوتية أو المحادثات المحيطة إلى خوادم الشركة دون إذن المستخدم، كما لا تحتفظ الميزة بالصوت بعد معالجته والتعرف عليه.

أما "أبل"، فتوضح أن ميزة "Sound Recognition" تستخدم تقنيات ذكاء تعمل على الجهاز للتعرف على الأصوات وإرسال التنبيهات عند اكتشافها.

ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى أن هذه الميزة ليست بديلًا عن أجهزة إنذار الحريق أو أنظمة السلامة المنزلية، ولا تضمن اكتشاف كل الأصوات في جميع الظروف، خاصة عندما يكون الهاتف بعيدًا عن مصدر الصوت أو محاطًا بضوضاء مرتفعة.

وتحذر "أبل" تحديدًا من الاعتماد على ميزة التعرف على الأصوات في حالات الطوارئ أو الظروف التي قد يتعرض فيها المستخدم للأذى، ولذلك من الأفضل التعامل معها كوسيلة مساعدة إضافية للانتباه إلى الأصوات المحيطة، وليس كوسيلة أساسية للحماية.