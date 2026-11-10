قرار رسمي مفاجئ يحسم جدل لقب الدوري السوداني

خبرني - أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد السوداني قرارا جديدا بشأن النزاع القائمة بين الهلال والمريخ على لقب الدوري السوداني.

وقررت لجنة الاستئناف قبول طلب المراجعة من نادي الهلال، وقامت بإلغاء قرارها السابق بمنح لقب الدوري للمريخ، ليعود اللقب للنادي الأزرق

وأصدر نادي الهلال بيانا جاء فيه: "استرد نادينا، لقب الدوري الممتاز، اليوم الثلاثاء، بقرار من لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني لكرة القدم التي قبلت طلب المراجعة المقدم من النادي شكلاً وموضوعاً، وألغت قرارها السابق القاضي بتحويل نقاط مباراة القمة إلى المريخ الخرطوم".

وأضاف: "عقدت اللجنة اجتماعين يومي 9 و 10 نوفمبر الجاري، وخلصت بعد مراجعة الطلب والمستندات المرفقة إلى اعتماد نتيجة المباراة كما جاءت في تقرير الحكم".

وأنهى بيانه بقوله: "بموجب القرار، عاد اللقب إلى خزائن سيد البلد، ليواصل النادي تأكيد مكانته بوصفه النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات في السودان".

وكان الموسم الماضي في الدوري السوداني انتهى بطريقة مثيرة للجدل، فرغم فوز الهلال على المريخ 1-0 في الجولة الأخيرة، فإن اللقب ذهب إلى الأخير.

وجاء تتويج المريخ وقتها بعد قبول استئنافه ضد قرار لجنة المسابقات بشأن قانونية مشاركة عدد من لاعبي الهلال خلال مباراة القمة بين الفريقين.

وطالب نادي الهلال لجنة الاستئناف في الاتحاد بضرورة المراجعة، لتقرر اللجنة إلغاء القرار السابق بتحويل نقاط القمة إلى نادي المريخ، ويحصل الهلال على الثلاث نقاط ويسترد اللقب.