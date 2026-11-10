اتهامات بالإساءة إلى سمعته.. أحمد سعد يلجأ للنائب العام المصري

خبرني - تقدم الفنان المصري أحمد سعد ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد يوسف الدين علي حيدر، متهمًا إياه بالتشهير والإساءة إلى سمعته.

جاء ذلك عقب تداول اتهامات بحقه عبر عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، على خلفية خلاف بين الطرفين بشأن تنفيذ أعمال تصميم جرافيك ومستحقات مالية مرتبطة بها.

وتولى المحامي الخاص بأحمد سعد تقديم البلاغ، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقه.

تفاصيل الخلاف بين أحمد سعد والمشكو في حقه

ووفقًا لما جاء في البلاغ، سبق للمشكو في حقه تحرير محضر بقسم شرطة المعادي، اتهم فيه أحمد سعد بالاستيلاء على مبلغ مالي بالدولار الأمريكي، مدعيًا وجود اتفاق بينهما على تنفيذ أعمال تصميم جرافيك مقابل مبلغ مالي كبير.

وفي المقابل، نفى البلاغ صحة الاتهامات الموجهة إلى الفنان، مؤكدًا أنه أوفى بجميع الالتزامات المالية المستحقة عليه، وأن الادعاءات التي جرى تداولها لا تستند إلى أدلة أو مستندات تثبت صحتها.

أحمد سعد يتمسك بحقه في التعويض عن التشهير

وأشار البلاغ إلى أن المشكو في حقه نشر روايته بشأن الخلاف عبر عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، قبل انتهاء التحقيقات في المحضر الذي سبق تحريره، وهو ما اعتبره دفاع أحمد سعد إساءة إلى سمعته وتشهيرًا به أمام جمهوره.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق في الوقائع الواردة به، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الاتهامات.

كما تمسك أحمد سعد بحقه في المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، نتيجة ما وصفه بالتشهير ونشر ادعاءات غير صحيحة من شأنها الإساءة إلى سمعته.