ظافر العابدين يقتحم دور العرض المصرية بفيلم «صوفيا»

خبرني - يستعد الفنان ظافر العابدين لطرح فيلمه الجديد «صوفيا» في دور العرض المصرية 25 نوفمبر، في تجربة تجمع بين المواهب العربية والبريطانية.

ويخوض ظافر العابدين من خلال فيلم «صوفيا» تجربة فنية متعددة الأدوار، إذ يتولى مسؤولية التأليف والإخراج والإنتاج، إلى جانب مشاركته في البطولة، في خطوة جديدة ضمن مسيرته السينمائية التي تمتد بين الأعمال العربية والدولية.

ويشارك في بطولة الفيلم الممثلة البريطانية جيسيكا براون فيندلي، إلى جانب الممثل البريطاني جوناثان هايد، في عمل يجمع نخبة من الفنانين العرب والبريطانيين، ويقدم رؤية سينمائية تتجاوز الحدود المحلية.

وفي سياق الاستعدادات لإطلاق الفيلم، أعلنت شركة سوديك للتطوير العقاري شراكتها الرسمية مع العمل، فيما تشارك ڤودافون RED بصفتها الشريك الترويجي الرسمي، في تعاون يستهدف دعم المشروع وتعزيز حضوره لدى الجمهور.

وتأتي مشاركة سوديك في إطار اهتمامها بمساندة المواهب العربية والمشروعات الإبداعية التي تمتلك القدرة على الوصول إلى جمهور دولي، وتقديم حكايات من المنطقة إلى ثقافات مختلفة، بما يعكس توجه الشركة إلى توسيع نطاق حضورها في المجالات الفنية والثقافية، إلى جانب نشاطها العقاري.

وتحمل هذه الشراكة طابعا خاصا، نظرا للعلاقة التي تربط الشركة بظافر العابدين، الذي يقيم في مجتمع SODIC West بغرب القاهرة، إذ تنظر سوديك إلى التعاون باعتباره احتفاء بإنجاز فني جديد لأحد أفراد مجتمعها.

من جانبه، أكد أيمن عام، المدير العام لشركة سوديك، إيمان الشركة بأهمية دعم الطموح والتميز والمواهب القادرة على تقديم صورة مميزة عن المنطقة أمام العالم، مشيرا إلى أن التعاون مع فيلم «صوفيا» يعكس حرصها على مساندة المشروعات التي تحمل قصصا إنسانية وإبداعية قادرة على التواصل مع جماهير من خلفيات ثقافية متنوعة.

وأعرب عن سعادته بمشاركة الشركة في هذه التجربة السينمائية، خاصة في ظل علاقتها الممتدة بظافر العابدين، مؤكدا تطلع سوديك إلى الاحتفاء بهذا الإنجاز مع سكان مجتمعاتها.

وبالتزامن مع انطلاق الفيلم في مصر، تخطط سوديك لتنظيم مجموعة من الفعاليات الخاصة لسكان مجتمعاتها، تتجاوز حدود العرض السينمائي التقليدي، وتشمل فعالية مجتمعية ولقاء حصريا مع ظافر العابدين، إلى جانب حفل خاص عقب العرض المخصص لهم.

وتستهدف هذه الأنشطة إتاحة فرصة للجمهور للتواصل المباشر مع الفنان وصانع العمل، وتحويل إطلاق «صوفيا» إلى تجربة ثقافية واجتماعية تجمع بين مشاهدة الفيلم والتعرف إلى كواليسه وصنّاعه.