هل تتناول بروتيناً أكثر من حاجتك؟.. مراجعة علمية تكشف مفاجآت عن الشيخوخة

خبرني - في وقت تتسابق فيه شركات الأغذية لإضافة البروتين إلى منتجات مثل حبوب الإفطار والقهوة والمياه المعبأة، تطرح مراجعة علمية كبرى تساؤلاً مختلفاً: هل يتناول كثيرون بروتيناً أكثر مما تحتاج إليه أجسامهم؟ وبعد تحليل أكثر من 350 دراسة، وجد باحثون من جامعة ويسكونسن-ماديسون أدلة تشير إلى أن تقليل البروتين الغذائي قد يحسّن عملية الأيض، ويؤثر في آليات مرتبطة بالشيخوخة، وربما يطيل العمر في ظروف معينة.

لكن هذه الفوائد لا تعني أن تقليل البروتين مناسب للجميع، أو أن إطالة عمر الإنسان بهذه الطريقة أصبحت حقيقة مثبتة، بحسب تقرير نشره موقع "Science Daily".



تقليل البروتين

يعرف العلماء أن تقليل السعرات الحرارية قد يطيل العمر لدى أنواع مختلفة من الكائنات الحية، لكن الالتزام بتناول طعام أقل يمثل تحدياً لكثيرين. لذلك يدرس الباحثون إمكانية تحقيق بعض الفوائد الصحية من خلال تقليل البروتين، من دون خفض إجمالي السعرات بالضرورة.

وأظهرت تجارب على الذباب والقوارض أن تقليل البروتين قد يطيل العمر حتى مع ثبات السعرات الحرارية. كما رصدت تجارب بشرية تحسناً في بعض المؤشرات الأيضية، بينها سكر الدم الصيامي، إلى جانب انخفاض الوزن ودهون الجسم.

ومع ذلك، لا تثبت هذه النتائج أن تقليل البروتين يطيل عمر البشر، لكنها تشير إلى تأثير محتمل في عمليات ترتبط بالصحة والشيخوخة.

هرمون قد يفسر العلاقة بطول العمر

من الآليات التي سلطت المراجعة الضوء عليها هرمون "عامل نمو الخلايا الليفية 21" (FGF21)، الذي ترتفع مستوياته عندما يقل البروتين في الغذاء.

ويساعد هذا الهرمون الجسم على التكيف مع تغير توافر العناصر الغذائية، وقد يسهم في زيادة استهلاك الطاقة وتحسين تنظيم سكر الدم وتقليل الالتهاب. وأظهرت تجارب على الفئران أن الحيوانات ذات المستويات المرتفعة منه عاشت أطول، مع ظهور تأثير أقوى لدى الذكور.

ورصد الباحثون أيضاً ارتفاع مستويات الهرمون لدى البشر عند تقليل البروتين، لكنهم لم يثبتوا أن هذه الاستجابة تحقق التأثير نفسه في طول العمر.

ليست الكمية وحدها هي المهمة

تشير المراجعة إلى دور بعض الأحماض الأمينية، وهي الوحدات الأساسية التي يتكون منها البروتين، وعلى رأسها الميثيونين والأيسولوسين والفالين. فالإفراط في هذه الأحماض قد ينشّط مسارات بيولوجية مرتبطة بالنمو، لكن استمرار تنشيط بعضها بصورة مفرطة قد يرتبط باضطرابات مثل السمنة والالتهاب. وهذا يفتح المجال أمام فهم أكثر دقة لتأثير مكونات البروتين المختلفة في الشيخوخة.

التمرين يغيّر احتياجات الجسم

لا يدعو الباحثون إلى خفض البروتين لدى الجميع؛ فالحوامل يحتجن إلى كميات إضافية لدعم نمو الجنين، كما قد يحتاج كبار السن إلى مزيد منه للحفاظ على الكتلة العضلية، ويستفيد الرياضيون من البروتين في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة بعد التمرين.

في المقابل، قد لا يحتاج الأشخاص قليلو الحركة إلى الكميات المرتفعة التي تروج لها بعض المنتجات والأنظمة الغذائية. ويرى الباحثون أن النشاط البدني قد يغيّر طريقة تعامل الجسم مع البروتين، وهو ما قد يفسر اختلاف النتائج بين الدراسات.

وقال دادلي لامنغ، المؤلف المراسل للمراجعة، إن التوصيات الغذائية ينبغي أن تراعي العمر ومستوى النشاط البدني، بدلاً من تشجيع الجميع على زيادة استهلاك البروتين بالقدر نفسه.