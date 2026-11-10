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  • اللواء الركن الحراسيس يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط

اللواء الركن الحراسيس يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط

  • 10 نوفمبر 2026
  • 21:25
اللواء الركن الحراسيس يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط

خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، الثلاثاء، في القيادة العامة، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط، دانيال موتون، والوفد المرافق له.

وبحث اللواء الركن الحراسيس مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية، وتبادل الخبرات في مجال التقنيات والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة، بما يسهم في تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة، وتعزيز جاهزيتها وكفاءتها.

من جانبه، أعرب موتون عن تقديره لمستوى التعاون القائم مع القوات المسلحة الأردنية، مؤكداً حرص الشركة على مواصلة تطوير الشراكة وتعزيز مجالات التعاون، وتوفير أحدث الحلول والتقنيات الدفاعية، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة ويسهم في دعم قدراتها وتطوير إمكاناتها.

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