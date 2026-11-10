تحاول خفض الكوليسترول دون نتيجة؟.. 6 عادات قد تفسد جهودك

خبرني - قد تلتزم بنظام غذائي صحي وتحاول ممارسة الرياضة بانتظام، لكن مستوى الكوليسترول لا ينخفض بالقدر الذي تتوقعه. والسبب قد لا يكون في وجباتك وحدها، إذ توجد عادات يومية أخرى تؤثر في مستويات الدهون بالدم، بعضها قد لا ينتبه إليه كثيرون، بدءاً من قلة النوم وصولاً إلى التدخين وعدم الانتظام في تناول الأدوية.

وقد تساعد معرفة هذه السلوكيات وتصحيحها على تحسين مستويات الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفيما يلي ست عادات قد ترفع الكوليسترول دون أن تدري، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



1. الإفراط في تناول الدهون المشبعة

توجد الدهون المشبعة بكميات كبيرة في اللحوم الحمراء، والدواجن بجلدها، والزبدة، والأجبان كاملة الدسم، والقشدة والآيس كريم، فضلاً عن بعض الأطعمة المقلية والمخبوزات.

وقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL)، ما يزيد خطر تراكم الترسبات داخل الشرايين. ولا يعني ذلك ضرورة الامتناع عنها تماماً، بل يُنصح باستبدال جزء منها بالدهون غير المشبعة، مثل استخدام زيت الزيتون أو الكانولا بدلاً من الزبدة، واختيار قطع اللحوم الأقل دهوناً وإزالة جلد الدجاج.

2. إهمال الألياف القابلة للذوبان

لا تقتصر فوائد الألياف على تحسين الهضم، إذ تساعد الألياف القابلة للذوبان على خفض الكوليسترول من خلال تقليل امتصاصه في الجهاز الهضمي.

ويمكن الحصول عليها من الشوفان والشعير والفاصولياء والعدس والحمص والتفاح والبرتقال والكمثرى. كما أن إضافة الشوفان إلى الإفطار أو تناول البقوليات بانتظام قد يدعم صحة القلب ويساعد على تحسين مستويات الكوليسترول.

3. قلة النشاط البدني

لا تؤثر قلة الحركة في الوزن واللياقة فحسب، بل قد تعرقل أيضاً جهود ضبط الكوليسترول. فالتمارين المنتظمة تساعد على خفض الدهون الثلاثية، وقد تحسن مستويات الكوليسترول الحميد (HDL).

ويوصى البالغون بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل أسبوعياً، ويمكن تحقيق ذلك بالمشي السريع أو ركوب الدراجة أو صعود السلالم، دون الحاجة إلى الاشتراك في صالة رياضية.

4. التدخين

لا تقتصر أضرار التدخين على الرئتين، بل تمتد إلى صحة القلب والأوعية الدموية. إذ قد يخفض مستويات الكوليسترول الحميد (HDL)، ويرتبط بارتفاع الدهون الثلاثية، كما يسهم في إتلاف الأوعية الدموية وزيادة تراكم الترسبات داخل الشرايين.

وفي المقابل، يساعد الإقلاع عن التدخين على تحسين مستويات الكوليسترول الحميد وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

5. عدم الحصول على نوم كافٍ

قد تؤثر عادات النوم السيئة في توازن الدهون بالدم، إذ تربط دراسات بين اضطرابات النوم ومستويات غير صحية من الكوليسترول الضار والحميد والدهون الثلاثية، رغم أن هذه العلاقة لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث.

ولتعزيز صحة القلب، يُنصح معظم البالغين بالحصول على سبع ساعات من النوم على الأقل كل ليلة، مع الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، وتقليل استخدام الشاشات قبل النوم، وتهيئة غرفة نوم مظلمة وهادئة.

6. عدم الانتظام في تناول أدوية الكوليسترول

حتى مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، قد لا يكون ذلك كافياً لبعض الأشخاص للسيطرة على الكوليسترول، ما يجعل الالتزام بالعلاج الموصوف أمراً ضرورياً.

وقد يؤدي تفويت جرعات الدواء أو التوقف عنه دون استشارة الطبيب إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول مجدداً، حتى بعد تحسن نتائج التحاليل. لذلك، إذا كنت تواجه آثاراً جانبية أو صعوبة في تحمل تكلفة العلاج أو الانتظام في تناوله، فتحدث مع طبيبك لمناقشة البدائل المناسبة، ولا توقف الدواء من تلقاء نفسك.