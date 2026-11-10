هل تحب الحلويات؟.. دراسة تربط تناولها بارتفاع خطر سرطان الثدي 28%

خبرني - قد لا تكون جميع الأطعمة الحلوة متشابهة عندما يتعلق الأمر بصحة الجسم. ففي حين توفر الفاكهة سكريات طبيعية إلى جانب الألياف والفيتامينات، قد يرتبط الإفراط في تناول بعض الحلويات والأطعمة المحلاة بمخاطر صحية تستحق الانتباه، من بينها زيادة احتمالات الإصابة بسرطان الثدي.

وكشفت دراسة كورية حديثة عن ارتباط بين تناول الأطعمة عالية السكر أكثر من مرتين أسبوعياً وارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 28%، مقارنة بتناولها أقل من مرة شهرياً، وفقاً لما نقله موقع "Medical News Today".



أكثر من 92 ألف امرأة تحت الدراسة

حلل الباحثون بيانات أكثر من 92 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و69 عاماً، شاركن في دراسة كورية بين عامي 2004 و2013، واستخدموا استبيانات غذائية لتقييم أنماط تناول المشاركات للأطعمة المختلفة.

وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي تناولن أكثر من حصتين أسبوعياً من الأطعمة عالية السكر، ومنها الحبوب المحلاة والآيس كريم، سجلن ارتفاعاً نسبته 28% في خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقارنة بمن تناولن هذه الأطعمة أقل من مرة شهرياً.

لكن هذه النتيجة تشير إلى ارتباط إحصائي، ولا تثبت أن تناول الحلويات هو السبب المباشر للإصابة بالمرض.

لماذا قد ترتبط الأطعمة المحلاة بزيادة الخطر؟

يوضح أخصائي الأشعة ومدير التصوير الشعاعي للثدي في مركز "ميموريال كير" الطبي بكاليفورنيا، ريتشارد ريذرمان، أن سرطان الثدي مرض متعدد العوامل، تتداخل في نشأته الاستعدادات الوراثية والعوامل البيئية وأنماط الحياة.

وأشار إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات قد تؤثر في عمليات التمثيل الغذائي للسكر والدهون، فضلاً عن ارتباطها بآليات الالتهاب في الجسم، وهي عوامل يجري بحث دورها في تطور بعض أنواع السرطان.

كما أن السمنة تمثل عامل خطر مستقلاً للإصابة بعدد من السرطانات، ما يجعل الاهتمام بجودة النظام الغذائي والحفاظ على وزن صحي جزءاً من استراتيجيات الوقاية.

الفاكهة الكاملة ليست في دائرة الاتهام

من النتائج اللافتة في الدراسة أن الفاكهة كانت أكبر مصدر للسكر في النظام الغذائي للمشاركات، ومع ذلك لم يرتبط تناولها بزيادة خطر سرطان الثدي.

وتفسر أخصائية التغذية، مونيك ريتشارد، ذلك بالاختلاف بين السكريات الموجودة طبيعياً في الفاكهة والسكريات المضافة إلى المنتجات المصنعة. فالفاكهة الكاملة توفر الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ومركبات نباتية مفيدة، بينما تحتوي كثير من المنتجات المحلاة على سكريات مضافة ونشويات مكررة، وقد تفتقر إلى العناصر الغذائية نفسها.

لذلك، لا ينبغي التعامل مع جميع الأطعمة التي تحتوي على السكر بالطريقة ذاتها، أو الامتناع عن الفاكهة خوفاً من محتواها الطبيعي من السكر.

4 تغييرات غذائية دون حرمان

تنصح ريتشارد بإجراء تغييرات تدريجية ومستدامة بدلاً من اتباع أنظمة غذائية صارمة، ومن أبرزها:

1. تطوير وجبة الإفطار

استبدل جزءاً من الحبوب المحلاة بالشوفان أو الزبادي الطبيعي أو البيض، ويمكن إضافة المكسرات والبذور والفاكهة لزيادة الألياف والعناصر الغذائية.

2. زيادة الأطعمة النباتية

احرص على تنويع الخضراوات والفواكه والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة في وجباتك اليومية.

3. تقليل المشروبات المحلاة

استبدل المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالماء أو المياه الغازية أو الشاي غير المحلى.

4. الانتباه إلى تكرار تناول الحلويات

راقب كمية السكريات المضافة في المنتجات الغذائية، وابدأ بتقليل الأطعمة المحلاة التي تتناولها بصورة متكررة، دون الحاجة إلى حرمان نفسك منها تماماً.

الغذاء الصحي لا يعني التخلي عن متعة الطعام

وتشدد ريتشارد على أن الغذاء الصحي لا يعني التخلي عن متعة الطعام، موضحة أن الآيس كريم وكعكة عيد الميلاد والحلويات المفضلة يمكن أن تظل جزءاً من نظام غذائي متوازن.

فالهدف ليس الخوف من السكر أو تصنيف الأطعمة إلى جيدة وسيئة، بل بناء نمط غذائي متنوع يمكن الاستمرار عليه، مع الاهتمام بجودة الطعام والاعتدال في الكميات.