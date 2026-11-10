التضخم الأمريكي يفاجئ «الفيدرالي».. رفع الفائدة يقترب

خبرني - أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من المتوقع، مما يعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ووفقا لما ذكره مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الثلاثاء، صعد مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.6% في سبتمبر/أيلول. وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لـ"رويترز" ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% خلال الشهر.

ولم ينشر المكتب قراءات التضخم على أساس سنوي لأن إغلاق الحكومة الاتحادية العام الماضي حال دون جمع بيانات أسعار المستهلكين في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهو ما يعني غياب أساس المقارنة. وقفز التضخم السنوي في أسعار المستهلكين 3.7% في سبتمبر/أيلول.

ويواصل التضخم الارتفاع إلى مستويات أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأمريكي عند 2%. وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، مما فاقم من ارتفاع تكلفة المعيشة التي كانت زادت بالفعل بتأثير من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي على الواردات.

وكان ارتفاع التضخم أحد العوامل وراء خسائر فادحة تكبدها الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأسبوع الماضي.