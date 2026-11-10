67 نائباً يطالبون بتغيير رئيس الكنيست.. تصويت حاسم الثلاثاء المقبل

خبرني - أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا أن جلسة خاصة ستُعقد الثلاثاء المقبل، لمناقشة انتخاب رئيس جديد للكنيست السادس والعشرين، يعقبها تصويت داخل الهيئة العامة.

وجاء القرار استجابة لطلب استثنائي وقّعه 67 عضواً في الكنيست، للمطالبة بانتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وقال أوحانا إنه سيحترم إرادة أغلبية أعضاء الكنيست، رغم معارضته الشديدة لهذه الخطوة، مشيراً إلى أن الطلب، وفق ما نشرته وسائل الإعلام، يرتبط بمحاولة تمرير تشريعات تمنح المستشارة القضائية للحكومة صلاحيات واسعة، وتزيد من اختلال التوازن بين المستوى السياسي المنتخب والجهاز الإداري.

ومن المقرر أن تشهد جلسة الثلاثاء المقبل مناقشة طلب تغيير رئاسة الكنيست، قبل إجراء التصويت على اختيار الرئيس الجديد.