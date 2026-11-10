دراسة تحذر من ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بين 6 و9 صباحا

خبرني - كشفت دراسة طبية أن الفترة بين السادسة والتاسعة صباحًا تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأظهر تحليل بيانات ما يقرب من 12 ألف مريض بالغ تعرضوا للسكتة الدماغية، أن احتمالات الإصابة خلال هذه الساعات الثلاث ترتفع بنسبة 72% مقارنة بالـ21 ساعة المتبقية من اليوم.

ولم يقتصر هذا الارتفاع على نوع واحد من السكتات، بل شمل الحالات الناتجة عن الجلطات الدموية، والنزيف الدماغي، إلى جانب النوبات الإقفارية العابرة، المعروفة باسم السكتات الدماغية الصغيرة.

ولا تقتصر المخاطر الصحية المرتبطة ببداية اليوم على الدماغ، إذ أشار تحليل منفصل إلى ارتفاع احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 40% خلال الفترة الممتدة من السادسة صباحًا حتى الظهر، مقارنة ببقية ساعات اليوم.

ويرتبط هذا النمط بعدد من التغيرات الهرمونية والفسيولوجية التي تحدث في الجسم خلال الانتقال من النوم إلى اليقظة، إذ يبدأ مستوى هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم في الانخفاض، بالتزامن مع ارتفاع هرمون الكورتيزول، الذي يصل إلى ذروته بعد الاستيقاظ بفترة قصيرة.

وخلال النوم، ينخفض ضغط الدم عادة بنسبة تتراوح بين 10 و20% مقارنة بمستوياته المعتادة خلال النهار، لكنه يبدأ في الارتفاع تدريجيًا قبيل الاستيقاظ، ثم يشهد زيادة ملحوظة مع النهوض والحركة وبدء الأنشطة اليومية.

ويمكن لهذا الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم أن يزيد العبء الواقع على القلب والأوعية الدموية، ما يرفع احتمالات التعرض للنوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى الأشخاص الأكثر عرضة لهذه المشكلات.

ولا تتوقف التغيرات الصباحية عند ضغط الدم، إذ تشير التفسيرات الطبية إلى أن خصائص الدم نفسه تتبدل خلال هذه الفترة، وهو ما قد يسهم في زيادة احتمالات حدوث اضطرابات وعائية.

وتُصنف السكتة الدماغية ضمن الحالات الطبية الطارئة التي تستدعي تدخلًا فوريًا، وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم عن جزء من الدماغ، غالبًا نتيجة انسداد أحد الشرايين بجلطة دموية، أو بسبب تمزق أحد الأوعية الدموية وحدوث نزيف.

ومع توقف وصول الدم والأكسجين، تبدأ خلايا الدماغ في التلف خلال دقائق، وتظهر على المصاب مجموعة من العلامات المفاجئة، أبرزها صعوبة الكلام، وارتخاء أحد جانبي الوجه، وضعف الذراع أو الساق في جانب واحد من الجسم.

لكن الأعراض لا تقتصر دائمًا على العلامات المعروفة، إذ كشفت إحدى الدراسات أن نحو مريض واحد من بين كل سبعة مصابين بالسكتة الدماغية لم تظهر عليه الأعراض التقليدية الشائعة.

وبدلًا من ذلك، عانى بعض المرضى من اضطرابات مفاجئة في التوازن أو فقدان الرؤية، وهي علامات قد ترتبط بالسكتات التي تصيب الأوعية الدموية المغذية للجزء الخلفي من الدماغ.

وتؤكد هذه المؤشرات أهمية الانتباه إلى أي تغير عصبي مفاجئ، حتى إذا لم يترافق مع الأعراض المعتادة، إذ إن سرعة التعرف على علامات السكتة الدماغية وطلب الإسعاف فورًا قد تلعب دورًا حاسمًا في تقليل تلف خلايا الدماغ والحد من المضاعفات.