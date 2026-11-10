السفارة الأردنية في لندن تحذر من احتيال هاتفي يستهدف الأردنيين في 3 دول

خبرني - حذرت السفارة الأردنية في لندن المواطنين الأردنيين المقيمين في المملكة المتحدة وأيرلندا وأيسلندا من محاولات احتيال هاتفي، ينتحل خلالها المحتالون صفة مسؤولين أردنيين، بهدف الحصول على رموز التحقق الخاصة بهم.

وأوضحت السفارة، في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك، الثلاثاء، أن المحتالين يتصلون بالمواطنين مدعين أنهم مسؤولون أردنيون يرغبون في الاطمئنان عليهم أو أن لديهم صلة بالسفارة، ويزودونهم بأرقام هواتف يزعمون أنها رسمية للسفارة أو لموظفيها.

وأضافت أن المتصلين يطلبون من المواطنين تزويدهم برمز التحقق (Code) الذي يصل إلى هواتفهم، في محاولة لاستخدامه لأغراض احتيالية أو للوصول إلى حساباتهم الشخصية.

وشددت السفارة على ضرورة عدم التجاوب مع هذه الاتصالات، مؤكدة أنها لا تطلب من أي مواطن، تحت أي ظرف، تزويدها بأي رمز تحقق يصل إلى هاتفه، داعية إلى التأكد من صحة أرقام الهواتف والمعلومات المنسوبة إليها من خلال قنواتها الرسمية فقط.

وأشارت إلى أن أخبارها وإعلاناتها وتعليماتها تُنشر حصراً عبر صفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية أبناء الجالية الأردنية إلى توخي الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي اتصالات مشبوهة للسفارة مباشرة.